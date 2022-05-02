بدون ماء طريقة عبقرية لسلق الكرنب بسرعة الصاروخ أكتر من 5 وحدات في دقائق

طريقة تقطيع الكرنب وسلقه بدون ماء من أهم ما تبحث عنه كل ربة منزل لديها الرغبة في أن تقوم بالتحضير وفي وقت وجيز لوجبة من ملفوف الكرنب، وهو ما يتخذ وقتًا طويلًا إذا ما تم الإعداد بطريقة عادية سواء في السلق أو في التقطيع، ولكن من خلال طرقنا القادمة لتحضيرات عمل وصفة المحشي المعروفة سيكون تحضيرك لها سريع للغاية ولا يستهلك منك طول الفترة الزمنية التي قد تقضينها وأنتِ تقومين بالسلق للورق والتقطيع له بالطريقة التقليدية، ومن خلال ما يأتي بيان بأهم الخطوات الأساسية والتي من الممكن من خلالها أن يتم السلق للكرنب من دون المياه، وتقطيعه وفي وقت سريع جدًا.

طريقة تقطيع الكرنب وسلقه بدون ماء

تقطيع الكرنب وسلقه بدون ماء من أبرز ما تبحث عنه في هذا التوقيت كل ربة منزل حيث أن وجبة المحشي من بين المأكولات الشعبية الشهيرة والتي يرغب في تناولها من آن لآخر أفراد الأسرة وبالأخص أثناء المناسبات ورمضان فلا تخلو السفرة للعزائم من تواجد أصناف من المحاشي للخضار الورقي ومنها وصفة محشي الكرنب التي يفضلها الكثيرون ومن الممكن أن تيسري على نفسك خطوة التحضيرات الأساسية لوصفة الملفوف من خلال الإعتماد على الطريقة القادمة للتقطيع أولًا.

طريقة التقطيع السريع للكرنب

من الممكن أن تتبعي تلك الخطوات القادمة للتقطيع بالطريقة المثالية والصحيحة وأهم تلك الخطوات ما يلي:

أحضري الكرنبة المراد تقطيعها.

يتم إستعمال السكين في التخلص نهائيا من الرأس للكرنبة.

قومي بعكس وضعية الكرنب فوق الفلانشة.

باستعمال السكين يتم التقطيع للورق في شكل مربعات تكون صغيرة.

الأوراق تكون جاهزة بعدها على إتمام السلق بالطريقة القادمة.

خطوت السلق للكرنب بدون ماء

من الممكن أن تقومي بالسلق للكرنب ومن دون الاستخدام للماء من خلال الإعتماد على الخطوات الجاري الذكر لها فيما يأتي: