بديل الليزر.. مكون في مطبخك لتبيض الأسنان كالثلج وإزالة الجير والأصفرار في 5 دقائق

كل شخص يريد أن يجعل ابتسامته جميلة ومشرقة ولا يوجد عليها جير أو بلاك، وتتأثر الأسنان بالكثير من العوامل المختلفة مثل تناول الطعام الأخضر أو الأطعمة التي تحتوي على شوكولاتة غامقة، أو تناول الأشخاص السجائر بصفة مستمرة، أو تناول الحلوى بشكل مبالغ فيه، كل هذه الأسباب كافة لجعل أسنانك غير نظيفة، مع العلم أن إذا أراد الشخص الذهاب لدكتور الأسنان لكي ينظف أسنانه يتكلف هذا الأمر المال الكثير، أما نحن سوف نقدم لكم وصفة طبيعية لجعلها كالثلج في المنزل، كل ما يجب عليك فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات، ابقوا معنا وتابعونا.

تبييض الأسنان كالثلج في المنزل بإستخدام الملح

تحتاج الأسنان دائماً إلى رعاية ونظافة بشكل مستمر، لأننا لو تركناها و تكاسلنا عن تنظيفها يسبب مشاكل كثيرة، بالإضافة إلى وجع شديد ومستمر فيها، ومعظم النساء التي يمتلكن أسنان صفراء وموجود عليها طبقة جير كبيرة يضعن أنفسهم في مواقف محرجة جدا، ولا يستطيعون التحدث مع أي شخص غريب، ونحن سوف نقدم الآن وصفة سحرية للقضاء على إصفرار الأسنان ونقول وداعاً لإخفاء الأسنان، وتتلخص هذه الوصفة في:

نضع ربع ملعقة من الملح على كوب كبير من الماء.

يجب تقليب الملح حتى يذوب في الماء.

يتم عمل مضمضة ثلاث مرات في اليوم للحفاظ على الفم كله وعلى بياض الأسنان.

استخدام صودا الخبز في تبييض الأسنان

صودا الخبز من العناصر الطبيعية المفيدة والصحية، والتي يوجد لها فوائد كثيرة، مع العلم أنها تدخل في الكثير من الوصفات الطبيعية التي نقدمها لكم، حيث تعمل على إزالة الجير الموجودة على الأسنان، ويتفاعل معها ويتخلص منها بشكل آمن وطبيعي، ونحن سوف نعرض لكم طريقة استخدام صودا الخبز في تبييض الأسنان وهذه هي المكونات التي يمكن وضعها عليها: