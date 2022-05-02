حيلة ذكية لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ حتي لو قدامك 5 كيلو هتقشريهم في دقائق بدون مجهود

طريقة تقشير الثوم بسرعة الصاروخ في المنزل، يعتبر تقشير الثوم من أكبر المشاكل التي تواجه جميع النساء عند تحضير الطعام، لأنه يترك رائحة في اليدين من الصعب التخلص منها بسهولة، مع العلم أن الثوم يدخل في الكثير من الوصفات التي لا غنى عنها على الإطلاق، ولذلك بدأت معظم النساء باستبدال الثوم الطازج بثوم بودر، ولكن لا يعطي الثوم البودر نفس طعم ورائحة الثوم الطازج، نحن سوف نقدم لكم طريقة سحرية، وسوف تساعدك هذه الطريقة في تقشير الثوم مثل الصاروخ، كل مايجب عليكي فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

طريقة تقشير الثوم بسرعة الصاروخ

الثوم له فوائد لا حصر لها، وتعتبر الفائدة الكبرى التي يعرفها الكثير هي أنه يعتبر مضاد حيوي فعال وقوي وبالأخص في حالات البرد الشديدة، ومعظم الأطباء ينصحون بتناول فصين من الثوم يومياً على الريق، كما أنه يساعد في عدم دخول الخلايا السرطانية التي تصيب الإنسان، لأنه من مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض، وهناك الكثير والكثير من الفوائد التي أثبتتها الدراسات العلمية، نحن الآن سوف نعرض لكم طريقة تقشير الثوم بإستخدام الماء:

تعتبر طريقة الماء الساخن في تقشير الثوم من أسرع الطرق التي يفضلها الكثير على الرغم أن هناك البعض لا يفقه عنها أي شئ.

يجب وضع كمية ماء ساخن مناسبة لحجم الثوم المراد تقشيره.

يجب ترك الثوم في الماء الساخن لمدة ثلاث دقائق.

بعد مرور الوقت سوف تلاحظ أن القشرة الخارجية للثوم عائمة على الماء.

يجب نزع الثوم من الماء ويستكمل تقشيره.

طريقة تقشير الثوم بإستخدام الكيس البلاستيك

ذكرنا في الفقرة السابقة، ولكن هناك طريقة أخرى بإستخدام كيس بلاسيتك، وتعتبر هذه الطريقة من الطرق المشهورة ولكن للأسف الشديد لا يعرفها الكثير منا، وتتلخص هذه الطريقة في: