نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش هتشتري من برة تاني.. طريقة عمل البرجر على أصوله وسر التتبيلة الخطيرة بطعم أحلي من الجاهز في المقال التالي
البرجر من أكثر الوجبات السريعة التي يعشقها الجميع، ويذهبون إلى المطاعم الكبرى لتناول البرجر، ولكن يوجد بعض النساء يفضلن تحضير كل ما يحتاجه الأطفال في البيت حتى تضمن جودة ونظافة اللحمة، والأدوات المستخدمة للتحضير، ويرجع سبب حرص الكثير من قلقهم تجاه البرجر الجاهز هو أنه يوجد الكثير من عمليات الغش في اللحمة والمكونات الأخرى التي توضع على البرجر، ولكن نحن سوف نقدم لكم أفضل طريقة لتحضير البرجر في البيت بمكونات طبيعية، لكي تكوني مطمئنة عند تناول أطفالك البرجر، كل ما يجب عليك فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، لكي تتعرفي على مكونات وطريقة تحضير الوصفة السحرية مثل المطاعم الشهيرة للعيد.
مكونات تحضير برجر المطاعم الشهيرة
الأطفال معظمهم يحبون تناول البرجر، لأنهم يفضلون الوجبات التي لا تستغرق وقت طويل في مضغها، مع العلم أن هناك نوعان من البرجر، برجر الفراخ وبرجر اللحمة، لأن كل شخص له مذاقه الخاص في الطعام، وتتلخص هذه المكونات في:
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- ربع كيلو من البصل الأبيض المبشور الناعم.
- ملعقة ونصف من توابل البرجر الشهيرة.
- القليل من الحبهان البودر.
- ملح أبيض على حسب الرغبة.
- ملعقة كبيرة من البقسماط.
- القليل من البيكنج بودر.
- فلفل حار على حسب الرغبة.
- ملعقتين من الفول الصويا.
طريقة تحضير البرجر اللذيذ مثل المحلات
توجد أكثر من طريقة لتحضير البرجر ولكن نحن سوف نقدم لكم طريقة مختلفة وناجحة ومضمونة مائة في المائة، ولكن يجب أن تقومي بشراء اللحمة من عند الجزار، ثم بعد ذلك قومي بفرمها ناعمة جدا، حتى نحصل على برجر لا مثيل له، ويجب إتباع الخطوات القادمة:
- نحضر وعاء مناسب لتحضير البرجر.
- نضع باقي المكونات عليها ثم يتم خلطها مع بعضهما البعض.
- يتم وضع العجينة في الثلاجة حتى تتماسك جيداً.
- بعد مرور ربع ساعة يجب إخراجها ثم تشكيل البرجر بالحجم الذي تريده، ولكن يجب أن يكون السمك كبير أوي.
- نضع طاسة مناسبة على النار، ثم نضع فيها البرجر.
- يتم تقليبها على الوجه الأخر.
- يتم تكرار الطريقة حتى تنتهي الكمية كلها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مش هتشتري من برة تاني.. طريقة عمل البرجر على أصوله وسر التتبيلة الخطيرة بطعم أحلي من الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.