مش هتشتري من برة تاني.. طريقة عمل البرجر على أصوله وسر التتبيلة الخطيرة بطعم أحلي من الجاهز

البرجر من أكثر الوجبات السريعة التي يعشقها الجميع، ويذهبون إلى المطاعم الكبرى لتناول البرجر، ولكن يوجد بعض النساء يفضلن تحضير كل ما يحتاجه الأطفال في البيت حتى تضمن جودة ونظافة اللحمة، والأدوات المستخدمة للتحضير، ويرجع سبب حرص الكثير من قلقهم تجاه البرجر الجاهز هو أنه يوجد الكثير من عمليات الغش في اللحمة والمكونات الأخرى التي توضع على البرجر، ولكن نحن سوف نقدم لكم أفضل طريقة لتحضير البرجر في البيت بمكونات طبيعية، لكي تكوني مطمئنة عند تناول أطفالك البرجر، كل ما يجب عليك فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، لكي تتعرفي على مكونات وطريقة تحضير الوصفة السحرية مثل المطاعم الشهيرة للعيد.

مكونات تحضير برجر المطاعم الشهيرة

الأطفال معظمهم يحبون تناول البرجر، لأنهم يفضلون الوجبات التي لا تستغرق وقت طويل في مضغها، مع العلم أن هناك نوعان من البرجر، برجر الفراخ وبرجر اللحمة، لأن كل شخص له مذاقه الخاص في الطعام، وتتلخص هذه المكونات في:

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

ربع كيلو من البصل الأبيض المبشور الناعم.

ملعقة ونصف من توابل البرجر الشهيرة.

القليل من الحبهان البودر.

ملح أبيض على حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من البقسماط.

القليل من البيكنج بودر.

فلفل حار على حسب الرغبة.

ملعقتين من الفول الصويا.

طريقة تحضير البرجر اللذيذ مثل المحلات

توجد أكثر من طريقة لتحضير البرجر ولكن نحن سوف نقدم لكم طريقة مختلفة وناجحة ومضمونة مائة في المائة، ولكن يجب أن تقومي بشراء اللحمة من عند الجزار، ثم بعد ذلك قومي بفرمها ناعمة جدا، حتى نحصل على برجر لا مثيل له، ويجب إتباع الخطوات القادمة: