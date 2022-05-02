قنبلة التفتيح للعرايس.. كريم الخميرة المبهر لتسمين الوجه ونفخ الخدود وإزالة البقع الداكنة نهائيا

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تبحث الكثير من السيدات عن طريقة لنفخ الخدود وتوريد الشفايف، لذا سنقدم لكم طريقة طبيعية خالية من المواد الكيميائية وهي كريم الخميرة لنفخ الخدود وتوريد الشفايف، وتعتبر هذه من الوصفات الممتازة التي تستخدم لتفتيح البشرة أيضا وتساعد في الحصول على بشرة صافية دون أي تصبغات أو بقع في البشرة، كما تدخل الخميرة في العديد من التركيبات للبشرة للقضاء على إسمرار البشرة وتساعد في التغلب على بثور البشرة، كما يقوم البعض لتناولها للقضاء على مشاكل البشرة والوصول إلى البياض التام، كما تستخدم الخميرة في زيادة الوزن لمن يعاني من النحافة.
كريم الخميرة لنفخ الخدود وتوريد الشفايف
تدخل الخميرة في الكثير من التركيبات للقضاء على مشاكل البشرة، على رأسها شحوب وإصفرار الوجه وأيضا تجاعيد الوجه، لذا سنقدم لكم طريقه عمل كريم الخميرة لنفخ الخدود وتوريد الشفايف، ونحتاج إلى؛
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- ملعقة كبيرة من زيت اللوز.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من ماء الورد.
طريقة إستخدام الخميرة لنفخ الخدود وتوريد الشفايف
- أولا يتم عمل حمام بخار لإذابة الفازلين.
- نقوم بوضع الفازلين المذاب في إناء ثم نضيف الخميرة ونقلب جيداً.
- بعد ذلك نقوم بوضع زيت الزيتون مع ماء الورد بالتبادل.
- يتم مزج جميع المكونات معاً .
- سيتم الحصول على كريم يمكن فرده على الوجه بكل سهولة.
- يتم وضع الكريم على الوجه لمدة عشرة دقائق ثم غسله بالماء الفاتر.
- يمكن إستعمال هذه الوصفة من مرة إلي مرتين اسبوعيا.
فوائد الخميرة للبشرة
- تعمل كمقشر طبيعي للوجه.
- تساعد في التخلص من البثور في الوجه.
- القضاء على إسمرار البشرة.
- إزالة الجلد الميت من الوجه.
- ينقي البشرة من البثور السوداء في الوجه.
- تعمل على تقوية المناعة وتقيها من أمراض المناعة.
- تعتبر من أقوي وأفضل خلطات للبشرة.
- كما يساعد كريم الخميرة في القضاء على قشور البشرة.
- إزالة أثار الندبات وحفر الوجه والقضاء على مشاكل البشرة المختلفة.
- كما أن إستعمال الكريم بصفة مستمرة يعمل على تقوية مناعة البشرة والحصول على بشرة مثالية وخالية من الشوائب.
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