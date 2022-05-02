حضري حلوي كيك البسكويت بالشوكولاتة الباردة في العيد لأطفالك بمكونات بسيطة

تعتبر حلوي كيك البسكويت بالشوكولاتة ، من الحلويات الباردة التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبساطة لأنها لا تحتاج إلي وقت أو مجهود عند تحضيرها، لذلك تعد من الحلويات الاقتصادية السريعة والسهلة، وهي من الحلويات التي تقدم في المناسبات المختلفة مثل الأعياد أو الحفلات، وهي تتمتع بمذاق لذيذ ومحبب ومنعش لدي الأطفال ومناسبة جداً في الأجواء الصيفية الحارة، وهي تعتبر مغذية ومفيدة وصحية للأطفال، لاحتوائها علي الحليب الغني بالكالسيوم والمعادن التي تساعد علي الحفاظ علي صحة الأسنان والعظام، وهناك الكثير من الأطفال لا يحبون تناول الحليب لذلك يمكن أدخله في الحلويات، تعد هذه الوصفة من أشهي وألذ الوصفات السريعة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، أسهل وأبسط طريقة لعمل حلوي كيك البسكويت بالشوكولاتة الباردة في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل حلوي كيك البسكويت بالشوكولاتة

تعرفي من خلال موقعنا هذا علي مقادير هذه الحلوى اللذيذة وهي كالتالي:-

200 جرام من بسكوت الشاي.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

كوب من الحليب السائل.

نصف كوب من الزبدة المذابة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي طريقة تحضير حلوى كيك البسكويت بالشكولاتة في المنزل خطوة بخطوة وهي كما يلي:-

نحضر إناء ونضعه علي نار هادئة، ونضع به الحليب والسكر ونقوم بغلي المكونات جيداً مع بعض، ثم يرفع من علي النار ويترك جانباً ليبرد. ثم في إناء أخر نضع الزبدة والكاكاو ونقلبهم جيداً بواسطة المضرب اليدوي، ثم نضيف عليهم خليط الحليب السابق. بعد ذلك قومي بتكسير البسكوت بواسطة اليد لقطع صغيرة الحجم، ثم ضعيهم علي الخليط السابق وقلبي حتي تحصلي علي خليط متماسك. ثم قومي بإحضار صينية مستطيلة مدهونة بالزبدة وضعي بها كيس بلاستيك وصبي الخليط بمعلقة خشبية. بعد ذلك ضعي الصينية في الثلاجة لمدة ساعتين حتي تتماسك، ثم قومي بإخراجها وقطعيها وقدميها باردة بألف صحة وعافية.

فوائد الحليب للجسم

هيا بنا نتعرف علي بعض فوائده المهمة وهي كالاتي:-