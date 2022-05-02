نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملكة جمال العيد.. كيف اجعل بشرتي تلمع كالزجاج بطرق طبيعية اجعلي بشرتك صافية ونقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف اجعل بشرتي تلمع كالزجاج، دائمًا ما يتم تداول سؤال كيفة جعل بشرتك تلمع كالزجاج داخل عمليات البحث من جانب العديد من السيدات، وذلك بسبب المظهر الجذاب الخاص بالبشرة عندما تكون صافية ولامعة، ويفضل استخدام مكونات طبيعية على البشرة بهدف الوصول إلى درجة اللمعان بصورة سريعة.

كيف اجعل بشرتي تلمع كالزجاج

يتم الرد على هذا السؤال من خلال تحضير وصفات تبيض البشرة بالمنزل، وهذا ما سنعرضه بهذا الشكل الآتي:

ماسك الزبادى والعسل للوجه

لدى هذه الوصفة مكونات طبيعية تعمل على إعطاء البشرة المعادن والعناصر الطبيعية التي تحتاجها البشرة على مدار اليوم، وإليكم طريقة تحضيرها بهذا الشكل الآتي:

المكونات:

ملعقة من العسل الطبيعي.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة من الشوفان المطحون.

طريقة التحضير:

في البداية نقوم بوضع المكونات معًا داخل إناء صغير، وذلك مع الخلط باستمرار، حتى نتحصل على قوام متجانس وكريمي بعض الشيء. بعد ذلك يترك هذا الخليط على البشرة لفترة زمنية تصل إلى نصف ساعة. ثم تغسل البشرة بالماء الفاتر. بعد ذلك يفضل المواظبة على استخدام هذه الوصفة بصورة يومية، وبالتحديد في الصباح الباكر، حتى نتحصل على النتيجة المرادة.

زيت جوز الهند للوجه

الوصفة الثانية ما هي إلا عبارة عن استخدام كمية من زيت جوز الهند على البشرة قبل التوجه إلى النوم، فهذه الوصفة تعمل على ترطيب وتلميع البشرة بشكل سريع، وإليكم طريقة تحضير هذه الوصفة بهذا الشكل الآتي:

طريقة التحضير:

أولًا نقوم بتدفئة زيت جوز الهند بعض الشيء. بعد ذلك نقوم بوضع هذا الزيت على البشرة بالكامل. ومن الأفضل أن نقوم بتدليك البشرة برفق بشكل دائري. بينما يفضل استعمال تلك الوصفة بصورة يومية على البشرة قبل التوجه إلى النوم. وبالتالي وسوف نتحصل على النتائج المرادة في أسرع وقت ممكن.

وفي الختام نكون قد سردنا لكم إجابة سؤال كيف اجعل بشرتي تلمع كالزجاج، وبالتالي نستطيع أن نقول وداعًا لمشكلة جفاف البشرة ومشكلة عدم صفاء البشرة، وذلك يتم عن طريق استخدام تلك الوصفات يوميًا على مدار الأسبوع الواحد، ومن الأفضل ألا يتم استخدام مكونات كيميائية على البشرة بصورة كبيرة على البشرة حتى نتحصل على بشرة لامعة لا يوجد بها أي شوائب.