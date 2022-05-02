حيل جمالية ذكية لتحسين مظهرك بأسهل طريقة

ممكن تكوني بتقضي وقت كبير للعناية بمظهرك ، وعشان تطلعي بأحسن شكل ، ولكن في كتير من الحاجات اللي ممكن تعمليها هتخلي روتين العناية بجمالك اسهل واسرع ، وده اللي هنعرفه النهاردة في المقال بتاعنا ، هنشارك معاكم حيل جمالية لتحسين مظهرك من غير وقت ولا مجهود زيادة.
حيل جمالية لتحسين مظهرك:
1- ماسك لجفاف القدمين:
عشان تخلي رجلك ناعمة زي جلد الاطفال ، انقعي رجلك في ماية سخنة ، بعدها حطي عليها ماسك مكون من اسبرين مطحون وعصير ليمون وغطي القدمين بكيس بلاستيك ، والبسي فوقيه شراب ، خلي الماسك على رجلك على قد ما تقدري ولكن مش اقل من ساعتين ، وبعدها اغسلي رجلك وجففيها كويس وادهنيها كريم مرطب.
2- عمل الشعر كيرلي بالسيشوار:
لو معنديش وقت تستخدمي كيرلر او مجعد الشعر او مش متوفر عندك ، الحيلة دي ممكن تنقذ يومك ، كل اللي هتعمليه بعد غسل الشعر جففيه بالسيشوار بالطريقة العادية ، بحيث انه ينشف بنسبة 80% تقريبا ، قسمي الشعر خصل وابرمي كل خصلة ، وركزي عليها السيشوار لحد ما الشعر ينشف تماما ، وبعدها افصلي الكيرلي من بعضه بصوابعك بالراحة.
3- فرنش مانيكير بأسهل طريقة:
تقدري تعملي فرنش مانيكير بكل سهولة باستخدام بيوتي بلندر او سفنجة ، حطي بس كمية بسيطة من المانيكير على طرف السفنجة ، واضغطي بطرف ضوفرك عليها ، ممكن تحتاجي شوية تدريب عشان يظبط معاكي ، لكن النتيجة النهائية هتعجبك جدا لو عايزة حاجة سريعة ومتاخدش منك وقت.
4- الشاي للتخلص من الهالات السودا:
كتير مننا بيعاني من مشكلة الهالات السودا ، لو عايزة تتخلصي منها بأسهل طريقة ، بكل بساطة اسخدمي اكياس الشاي السقعة على العين.
5- استخدمي الورق الفويل للتخلص من كهربة الشعر:
كهربة الشعر مشكلة بيتعرض لها كتير من البنات ، وعشان تتخلصي من المشكلة دي بكل بساطة هاتي قطعة ورق فويل وافركيه بالراحة على الشعر هيخلصك من كهربة الشعر في ثواني.
6- مكنة الحلاقة لاطراف الشعر المقصفة:
النهايات المقصفة مشكلة بيعاني منها معظم البنات ، لكن لو انتي نفسك في شعر طويل وعايزة تتخلصي من الاطراف المقصفة من غير ما تفقدي من طول شعرك ، قسمي شعرك خصلات صغيرة وابرمي كل خصلة ، واستخدمي المقص او مكنة الحلاقة لقص الشعر المقصف اللي طالع من خصلة الشعر.
7- استخدمي كريم الاساس لاخفاء عيوب الساقين:
لو عايزة تداري عيوب الساقين ، بكل بساطة اخلطي كريم الاساس مع كريم مرطب عشان يبقى اقل سماكة وتطبيقه اسهل ، وادهني بيه الرجل.
8- طريقة مريحة لعمل الشعر كيرلي اثناء النوم:
قسمي شعرك خصلات صغيرة ولفي كل خصلة من شعرك حوالين شاليمو من العادية اللي بنشرب بيها اي مشروب ، وبعدها اتني الشاليمو من النص واربطيها بشريط ، ونامي ، وسيبي شعرك طول الليل ينشف وهو ملفوف ، والصبح شيلي الشاليمو ، وابدأي افصلي الكيرلي من بعضه وشكلي تجعيدات صغيرة.
9- افضل طريقة لغسل الشعر الويفي والكيرلي:
الطريقة دي اثبتت انها مثالية جدا للبنات اللي شعرهم كيرلي ، اول حاجة اغسلي شعرك بالطريقة العادية ، وادهنية بكريم التجعيد او ب leave- in conditioner ، واغمسي شعرك في طبق كبير فيه ماية دافية ، وبعدها ارفعي شعرك من الماية وابدأي حعدي شعرك بايدك لفوق ، كرري العملية دي كذا مرة ورا بعض ، الماية بتساعد ان المنتج يتم امتصاصه بشكل افضل في الشعر.
10- رموش هوليود في اقل من دقيقة:
قبل ما تستخدمي الطريقة دي ، اتأكدي ان السيشوار بتاعك فيه هوا بارد في الاعدادات بتاعته ، بعدها ركزي الهوا البارد عند اطراف الرموش ، ولازم تاخدي بالك من شوية حاجات عشان تحافظي على عينك آمنه ، استخدمي الهوا البارد بس, ما تستخدميش الحيلة دي وانتي لابسة لانسيز, وافتكري ان الهوا بيقلل من رطوبة العين عشان كده ماتستخدميش الطريقة دي باستمرار او بشكل منتظم ، يعني استخدميها بس في حالة انك معندكيش وقت وعايزة حاجة سريعة.
11- جل الالوفيرا لضوافر صحية:
جل الالوفيرا من المكونات اللي ليها فوايد جمالية كتير ، للبشرة والشعر والضوافر ، الالوفيرا بتساعد على ترطيب الضوافر, وتقويتها, ونموها بشكل اسرع ، كل اللي هتعمليه ادهني ضوافرك بجل الالوفيرا ممكن تستخدميه لوحده او تخلطي معاه زيت شجرة الشاي.
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