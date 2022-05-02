نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لايادي كالحرير .. أفضل خلطة لتطويل الأظافر بسرعة خيالية في 3 أيام ستصبح قوية جدا وبيضاء كالثلج في المقال التالي
يعاني الكثير من الأظافر الضعيفة التي لا تطول بسهولة وتتكسر بشكل دائم ويكون شكلها غير جيد ويرجع ذلك الي نقص الفيتامينات والبروتينات التي تعمل على تغذية الأظافر وهناك العديد من الطرق التي يمكن اتباعها لتقويه الأظافر وتطويلها ومنها طرق طبيعية ومنها محاليل يتم شراؤها من الصيدلية ولكن هذه المحاليل لا تظهر نتائجها على الأظافر بشكل سريع, ولذلك يفضل استخدام الوصفات الطبيعية لزيادة قوة الأظافر وتطويلها بشكل سريع خلال ثلاث أيام فقط.
كيفية تحضير وصفة الثوم والملح لزيادة طول الأظافروتقويتها خلال ثلاث أيام
الثوم مع الملح من أفضل الخلطات التي تساعد في تقوية الأظافر كما أن هذه الخلطة تحتوي على العديد من الفيتامنيات التي تقلل من تعرض الأظافر للكسر ومنها فيتامين سي وفيتامين أ, كما أنها تزيل أي جلد متراكم حول الظافر وتقلل من الحبوب التي تتكون حول الأظافروتجعل الأظافر صحية وشكلها جميل, ويتم تحضير هذه الخلطة كالتالي:-
- نستخدم فصين من الثوم مع معلقتين من زيت الزيتون, نضيف عليهم معلقة من الملح.
- نضع عليهم عصير نصف ليمونة ونتركهم في عبوة يومين حتى يمتزجا ويتم وضعهم في مكان مظلم.
- نستخدم الخليط على الأظافر مرتين خلال اليوم ويتم تدليك الأظافر جيدًا بالخليط ونتركه عشر دقائق على الأظافر ونشطف الأظافر جيدًا.
ماهي أهم العادات التي يمكن إتباعها للحفاظ على الأظافر وتطويلها
الأظافر تعد كأي جزء في الجسم يحتاج الي عناية بشكل صحيح للحفاظ عليها, ويتم ذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:-
- يجب الحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على البروتين لأنه للمادة الأساسية لبناء الأظافر وخاصة الأفوكادو والسالمون.
- يجب الحرص على تناول المكملات الغذائية التي يحتاجها الجسم لتغذية الأظافر بشكل سليم وتقليل تعرضها للأنكسار وخاصة البيوتين.
- يجب تجنب استخدام طلاء الأظافر بشكل مستمر لأنه يسبب الجفاف الشديد في الأظافر ويقلل من طولها ويجعلها ضعيفة, والحرص على قص الأظافر كل أسبوع واستخدام المبرد لتلميعها.
- يجب الحرص على شرب الماء بشكل كافي خلال اليوم والأبتعاد عن تعرض الأظافر لماء ساخن لفترات طويلة.
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