نصف كوب كوكاكولا وتخلصي من تشققات وخشونة القدمين مجربة تقشير وتنعيم وبياض كالثلج من أول استعمال

تشقق القدمين من الأعراض المزعجة التي تسبب العديد من الأضرار في القدمين وقد تكون هذه التشققات قوية وتسبب جروح عميقة من القدمين وتسبب ألم شديد وعدم القدرة على السير تمامًا وتتعرف القدمين للتحقق بسبب العديد من العوامل أهمها جفاف القدمين بشكل قوي، وهناك العديد من الطرق التي يمكن اتباعها لتقشير القدمين من اي جلد متشقق وجعلها ناعمة وسنوضح في السطور التالية كيفية استخدام الكوكاكولا لعلاج القدمين في البيت من أي تشققات او اسمرار.

خطوات علاج تشقق القدمين بسهولة باستخدام الكوكاكولا

الكوكاكولا من أفضل المواد التي يمكن استخدامها للجلد ولذلك فهي أفضل اختيار للتخلص من تشققات القدمين حيث أنها تحتوي على أحماض تساعد في تقشير الجلد بسهولة والتخلص من التشققات نهائي، كما انها تعمل على التخلص من اي اسمرار في الجلد وتجعل شكل القدم ناعم ومورد وجميل ويمكن استخدام الكوكاكولا بالطريقة التالية:-

نضع كوب من الكوكاكولا ونضيف معه كمية من الماء الساخن في إناء واسع.

نضيف عليهم معلقة ملح ونضع القدمين في الخليط ونتركهم حوالي ربع ساعة حتى يصبح جلد القدم طري تمامًا.

نبدأ في فرك القدمين باستخدام الحجر المخصص لذلك لإزالة طبقات الجلد المتشققة والميته وتنعيم القدمين.

نشطف القدمين وبعد ذلك نقوم بفرك القدمين بكمية من الفازلين ونلف القدمين في كيس بلاستيكي ونرتدي الجوارب ونترك القدمين حتى الصباح.

كيفية التخلص من تشققات القدمين بسهولة باستخدام المعجون الأسنان

لا يقتصر استخدام معجون الأسنان عبر تنظيف الأسنان من الجير والاصفرار ولكن يمكن استخدامه في العديد من الأغراض الأخرى منها علاج تشقق القدمين والتخلص من الجفاف واسمرار القدمين حيث أنه يحتوي على بعض العناصر التي تساعد في تقشير الجلد وترطيبه ويتم استخدام معجون الاسنان مع الطماطم فهي من أقوي الطرق لتنعيم القدمين، ويمكن استخدام هذا الخليط بالطريقة التالية :-