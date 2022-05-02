بدون ما يمتص نقطة زيت طريقة قلي السمك بالماء بأسرار المطاعم مقرمش جدا طعم وريحة جنان

السمك من الأكلات التي يحبها الجميع وهو من مصادر البروتين الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنه, وهناك العديد من وصفات السمك فمنها المقلي ومنها المشوي وغيرها, ولذلك يبحث الكثير عن وصفة لعمل السمك بعيدًا عن القلي لأنه يجعل رائحة السمك تنتشر في البيت كما أن السمك يمتص الزيت عند القلي, وسنوضح خلال السطور التالية الطريقة التي يمكن تحضير السمك بها دون الحاجة الي استخدام الزيت.

ماهي المكونات المطلوبة لعمل السمك

السمك من الأكلات التي يجب الحرص على تناوله مرتين على الأقل في الأسبوع, و يحتوي على نسبة من البروتين عالية ومجموعة من العناصر التي يحتاجها الجسم ويمكن تحضير السمك بالمكونات التالية:-

أربع فصوص ثوم.

ربع كوب خل.

معلقة كمون.

معلقة ملح.

شبت مفروم.

فلفل أسود.

جزر مبشور.

فلفل أخضر مبشور.

ربع كوب ليمون.

خطوات إعداد السمك في البيت بسهولة

نتظيف السمك من أهم الخطوات وذلك من خلال التخلص من القشور الموجودة على السمك وفتح السمك وتنظيفه من الداخل وغسله بالماء جيدًا.

ننقع السمك ساعة في كمية من الماء عليهم كمية خل وليمون ومعلقة طحينة وهذا الخليط يساعد في التخلص من أي رائحة زفارة في السمك.

نحضر تتبيلة السمك حيث نضع فصوص الثوم المفرومة ونضع عليها الملح والليمون والجزر المبشور والفلفل الأخضر والخل ونقلب كل المكونات معًا.

نضع السمك في التتبيلة ويجب عمل فتحات في السمك بالسكين حتى تمتص الأنسجة التتبيلة, ونترك السمك بها حوالي نصف ساعة.

نحضر كمية من الدقيق ونضع عليها رشة ملح ومعلقة نشا ونقلبهم وبعد ذلك نضع السمك في الدقيق بحيث يغطي السمك جيدًا ونضعه في الزيت الساخن الغزير.

نقلب السمك حتى ينضح ويصبح مقرمش من الخارج ونصفيه على مناديل ورقية ونقدمه.

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