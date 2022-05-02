نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة واحدة ضعيها على الشامبو قنبلة نمو الشعر في أسبوع فقط تنبت الفراغات وتعالج التساقط نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك العديد من الوصفات التي يمكن استخدامها لتطويل الشعر بعضها طبيعية وبعضها من خلال استخدام منتجات العناية بالشعر الخاصة بالتطويل ولكن هناك طريقة سحرية يمكن إتباعها عن طريق مكون سحري يتم استخدامه مع الشامبو وهو الأسبرين الذي لا تقتصر أهمية على تخفيف الألم في الجسم بل له أهمية كبيرة للبشرة وللشعر, وسنوضح خلال السطور التالية الطريقة التي يمكن استخدام الأسبرين بها مع الشامبو وما هي أهم فوائد هذه الخلطة السحرية.

ماهي أهمية استخدام الأسبرين مع الشامبو للشعر وكيفية استخدامه

الأسبرين عبارة عن مادة تحتوي على حمض السالسيلك الذي له أهمية كبيرة جدًا للشعر حيث أنها يساعد في تفتيح مسام الشعر وذلك من خلال أمتصاص الدهون والتخلص من القشور البيضاء التي تسد المسام, كما أنه ينشط الدورة الدموية في الشعر وبالتالي يتم تغذية الشعر بشكل جيد, كما أنه يعمل على تطويل الشعر والتخلص من أي فراغات في الشعر وتقليل التساقط, ويتم استخدام الأسبرين من خلال طحن كمية من أقراص الأسبرين لتصبح ناعمة جدًا وبعد ذلك نضعهم في عبوة الشامبو ونرج العبوة وبعد ذلك نتركها ثلاث أيام وبعد ذلك يتم استخدام هذه الخليط بالشكل العادي, وذلك بتدليك فروة الشعر بالخليط خمس دقائق وبعد ذلك نغسل الشعر ويتم استخدامها مرتين فقط خلال الأسبوع.

كيفية تطويل الشعر باستخدام الأسبرين مع بيكربونات الصوديوم

يساعد هذا الخليط في علاج الشعر التالف والتخلص من التقصف بشكل سريع, وتنعيم الشعر بشكل ملحوظ والتخلص من الفراغات في الشعر, ويساعد في الحفاظ على لون الشعر بشكل طبيعي ولا يؤثر على الصبغة التي توجد على الشعر, كما أنه يطهر الشعر من القشرة ويتم استخدام هذه الخلطة بالطريقة التالية:-