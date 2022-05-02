نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير مشروب كولاجين طبيعي في البيت لتبيض ونضارة البشرة وعلاج خشونة المفاصل وتساقط الشعر في أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الكولاجين من المواد الأساسية التي يحتاجها الجسم حيث أنه يساعد في تقوية العظام ويحافظ عليها من الهشاشة ويقلل من تساقط الشعر والتعرض للفراغات في فروة الرأس كما أنه مهم جدًا لصحة الجلد وتبيض البشرة, ونقص الكولاجين في الجسم يؤدي الي العديد من المشاكل الصحية ولذلك يحرص الكثير ممن يعانون من نقص الكولاجين على تعويضه بشكل طبيعي من خلال المشروبات التي تحتوي على نسبة منه, وخلال السطور التالية سنوضح أهم مشروب يمكن تناوله لتعويض نسبة الكولاجين في الجسم.

خطوات تحضير مشروب الجزر والبرتقال لتعويض الكولاجين في الجسم

مشروب الجزر من أفضل المشروبات التي يمكن تناولها كمصدرعن الكولاجين حيث أنه يمد الجسم بنسبة كبيرة منه وبالتالي فإن هذا المشروب يحافظ على العظام ويقويها, ويقلل من التعرض الي التهاب في المفاصل, كما أنه يفتح البشرة ويزيل أي كلف أو تصبغات بها في البشرة, ويجعل البشرة مشدودة ونضرة, ويساعد أيضا في التخلص من مشكلة تساقط الشعر, ويمكن تحضير هذا المشروب بالطريقة التالية:-

نضع حبتان من الجزر في كمية من الماء ونسلقهم حتى يصبح قوامهم طري.

نضع الجزر في الخلاط ونضيف علية كمية من شرائح البرتقال ومعلقة عسل وربع كوب ماء.

نخلط المكونات معًا حتى يتكون عصير وبعد ذلك نقوم بتصفيته ويتم تناولها مرتين في اليوم.

ماهي أهم المشروبات التي تعد مصدر أساسي للكولاجين الطبيعي

الرمان حيث أن عصير الرمان له أهمية كبيرة ومنها أنه يحتوي على نسبة من المواد المضادة للأكسدة والتي تعمل على تحفيز خلايا الجسم الي إنتاج الكولاجين وتحافظ على البشرة من التجاعيد وتقلل تلف الشعر وتجعله صحي.