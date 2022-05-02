بدون صبغات.. معجزة القرنفل لعلاج الشعر الأبيض نهائياً بدون رجوعة مرة أخرى

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عمر شويل - جدة وصفة القرنفل للقضاء على الشيب، كبر السن وضعف بعض الفيتامينات في الجسم يسبب ظهور الشعر الأبيض في الرأس، ويمكن أن يظهر الشعر الأبيض عند بعض الشباب في عمر الثلاثينات، وهذا يسبب ضيق شديد لهم، وخاصة عند السيدات لا يرغبن في ظهور الشعر الأبيض لأن الشعر يعتبر جمال المرأة، ويعتبر القرنفل الطبيعي من الوصفات التي تساعد في القضاء على الشعر الأبيض، ويعيد للشعر حيويته ولمعانه، لذا تفضل الكثير من السيدات استخدامه ويبحثن عن طريقة استخدامه بدلا من الصبغات الكيميائية الضارة بالشعر.

وصفة القرنفل للقضاء على الشيب

يدخل القرنفل في مختلف الاستخدامات، حيث يمكن إضافته إلى بعض الأكلات، كما يمكن تناوله كمشروب للقضاء على مشاكل الجهاز الهضمي، وكذلك يستخدم القرنفل المطحون في تغذية بصيلات الشعر والتخلص من الشعر الأبيض، فهو عشب طبيعي متعدد الاستخدامات، ولتحضير الوصفة نحتاج إلى المقادير التالية.

مكونات عمل الوصفة

نصف كوب من القرنفل.

كوب من الماء.

طريقة تحضير الوصفة

تعد هذه الطريقة طبيعية وغير مكلفة، وتجعل كل سيدة لا تحتاج إلى صبغات الشعر الكيميائية، كما أن القرنفل يغذى الشعر ويقويه، لذا فهو مفيد لصحة الشعر، ويمكن تحضير الوصفة من خلال إتباع الخطوات التالية.

نحضر إناء ونضع فيه الماء والقرنفل.

نضع الخليط على النار للغليان لمدة نصف ساعة.

نبلل الشعر بالخليط ونقوم بالتدليك.

نترك الخليط على الرأس لمدة ساعتين.

يغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو.

فوائد القرنفل للشعر

القرنفل من الأعشاب الطبيعية التي تساعد في علاج مختلف أمراض الجسم، كما يمكن إستخدامه في القضاء على الشعر الأبيض المزعج، حيث يمد الشعر الصحية بالفوائد التالية.