نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة نشا حضري كريم أساس طبيعي خافي لعيوب البشرة ويوحد لونها بدون أي مواد كيميائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترغب كثير من الفتيات في الظهور أمام الجميع بجمال مميز ومظهر جذاب، لذلك يرغبن في وضع بعض مستحضرات التجميل أثناء الذهاب إلى العمل أو الحفلات أو لقضاء عطلة مع أصدقائهن، ولكن إستخدام مستحضرات التجميل بكثرة يسبب أضرار كثيرة على البشرة، وظهور أماكن داكنة وعدم توحيد لون البشرة نتيجة المواد الكيميائية المضافة على تلك الكريمات، لذلك بدأت جميع الفتيات والسيدات في البحث عن كريم أساس طبيعي لا يسبب أي أضرار على البشرة، وأن يكون مصنع بمواد طبيعية و يناسب جميع ألوان البشرة، لذا سوف نلقي الضوء على طريقة عمل كريم أساس طبيعي.

بملعقة نشا حضري كريم أساس طبيعي

تحضيره سوف نحتاج الى المكونات التالية.

مكونات تحضير الكريم

3 ملاعق صغيرة من نشا الذرة.

ملعقتين صغيرتين من القرفة وجوزة الطيب البودرة والكاكاو غير المحلى.

1 ملعقة صغيرة من بودرة الوجه الوردية.

قطرات بسيطة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير الوصفة

يتميز كريم الاساس بقدرته على توحيد لون البشرة وتفتيحها وجعلها أجمل، لأنه يخفي جميع عيوب البشرة التى تزعج الفتيات، لذلك فهو من الأساسيات داخل علبة مكياج الفتيات، ولطريقة تحضيره في المنزل تابعوا السطور التالية.

أولاً نحضر علبة صغيرة ونضع فيها نشا الذرة.

نضيف القرفة وجوزة الطيب والكاكاو إلى النشا ونقلب حتى التجانس.

نضع كمية بسيطة من بودرة الوجه الوردية حسب درجة لون البشرة.

وأخيراً نضيف قطرات زيت الزيتون ونقلب حتى تجانس المكونات، ويصبح الكريم جاهز للاستخدام.

طريقة عمل كريم أساس طبيعي في المنزل

أفضل الطرق التى يفضل فيها استخدام كريم الأساس هو المصنوع بمواد طبيعية في المنزل، لعدم وجود أي أضرار منه على البشرة، ويمكن تحضيره من خلال المكونات التالية.

مكونات عمل الوصفة

ملعقة من لبن زبادي كبيرة.

1 ملعقة من النشا كبيرة.

بودرة التلك ملعقة كبيرة.

جلسرين قطرتين فقط.

خميرة ملعقة كبيرة.

نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة عمل الوصفة

يمكن ببساطة تحضير كريم أساس في المنزل بمكونات طبيعية من خلال إتباع الخطوات التالية.