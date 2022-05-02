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من أساسيات المكياج التي لا تستغني عنها الفتيات وهو كريم الأساس أو يسمى بالفاونديشن لأن عندما تسعد الفتيات إلى الخروج للمناسبات أو الحفلات أو الأفراح تقوم فى البداية وضع المكياج ويتم وضع كريم الأساس أولا لأنه يعمل على تفتيح البشرة ونضارتها، ولأنه يعمل على إزالة الحبوب ويعمل على تفتيح البشرة، وعند وضع كريم الأساس على الوجه يظهر الوجه بمنظر جذاب وجميل، فأغلب الفتيات تقوم بشراء كريم الأساس ومستحضرات التجميل من المحلات بأغلى الأسعار وغير آمنه وغير صحية على البشرة لأنها تحتوى على مركبات كيميائية تضر وتؤذي البشرة وتعمل على تلفها وتعمل على ظهور تصبغات بالبشرة وظهور البقع الداكنة. مكونات طريقة عمل كريم الأساس كوب إلا ربع من النشا المطحون

إثنين ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون

نصف ملعقة صغيرة من القهوة أو الكاكاو البودرة المطحونة

ملعقة واحدة صغيرة من جل الصبار

ملعقة واحدة صغيرة من زيت الجوجوبا

ملعقة واحدة صغيرة من بذور العنب المطحون

ملعقة واحدة صغيرة من زبدة الشيا

ملعقة واحدة صغيرة من زيت الزيتون

ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون جيدا

عبوة أو علبة مناسبة طريقة عمل كريم الأساس نقوم بتحضير وعاء نظيف ونضع به كوب إلا ربع من النشا المطحون وإثنين ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون جيدا ونصف ملعقة صغيرة من الكاكاو أو القهوة بودرة مطحونة وملعقة صغيرة من بذور العنب وملعقة واحدة صغيرة من زبدة الشيا وربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون جيدا وملعقة واحدة صغيرة من زيت الصبار.

وبعد ذلك نقوم برفع الوعاء على نار هادئة جدا ثم نقوم بتسخين هذه المكونات مع القليب المستمر حتى لا تتكون كتل في الخليط وبعد ذلك نرفع هذا الخليط من على النار.

ونضع عليه ملعقة واحدة صغيرة من زيت الجوجوبا وملعقة واحدة صغيرة من زيت الزيتون ثم نقلب هذا الخليط.

وبعد ذلك نقوم بتصفية الخليط عن طريق إستخدام مصفاة ضيقة الثقوب حتى نتخلص من أي تكتلات وبعد ذلك نقوم بحفظ خليط كريم الأساس في عبوة أو علبة نظيفة ونحفظها في مكان بارد. عمر شويل - جدة بالنشا المنزلية أصنعي كريم أساس طبيعي منزلي عالي التغطية وبدون أي تكلفة - ثقفني

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