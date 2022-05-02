نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سحرية رائعة لتنظيف الوجة من الدهون بمكونات بسيطة وخطوات سهلة وغير مكلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الوجه من أكثر الأشياء التي لابد من الاهتمام بها بشكل يومي، وخاصتًا البشرة الدهنية، فهي بالفعل تحتاج للعناية بشكل خاص، ويرجع ذلك لأنها تنتج دهون بشكل زائد عن احتياج البشرة، وذلك قد يؤدي إلى ظهور الحبوب والبثور السوداء كما أنها قد تسبب أيضًا شكل غير مرغوب فيه بسبب الدهون و اللمعة التي قد تسببها في الوجه، ولذلك سوف نتعرف على أهم الوصفات التي قد تكون سبب في تنظيف البشرة بعمق، يمكنكم التعرف عليها من خلال متابعتنا.

أفضل الطرق الطبيعية المستخدمة في تنظيف البشرة الدهنية

يبحث الكثير من الفتايات عن أهم المواد التي تستخدم في تنظيف البشرة بعمق وإزالة أي ترسبات قد تكون متراكمة في مسام البشرة، ومن أهم هذه المواد والوصفات هي كالاتي:

استخدام زيت الزيتون في تنظيف البشرة

زيت الزيتون من أهم المواد المستخدمة في العناية بالبشرة بشكل كامل، ومن أهم فوائده أنه يساعد في تنظيف البشرة الدهنية بعمق، وطريقة الاستخدام كالتالي:

ملعقتين من زيت الزيتون.

مياه دافئة.

طريقة الاستخدام والتطبيق

قطنة نظيفة.

اغمسيها في زيت الزيتون.

افركي بالقطنة الوجة جيدًا.

اتركي زيت الزيتون لمدة ربع ساعة.

احضري منشفة مبللة بالماء الدافيء.

اغسلي وجهك بها جيدًا حتى يصبح نظيف.

ماسك العسل والليمون للبشرة الدهنية

هذا الخليط يعمل على تنظيف البشرة وذلك بقوة الحمض الموجود في الليمون، كما أنه مرطب رائع للبشرة، وطريقة الاستخدام والتطبيق كالآتي:

المكونات

ملعقتين كبار من عصير الليمون الطبيعي المركز.

ملعقتين من العسل الأبيض.

طريقة التحضير

اخلطي المكونين مع بعض جيدًا، ثم قومي بدهن وجهك به مع الفرك بشكل مستمر.

اتركي الخليط على الوجه لمدة ربع ساعة.

يمكنك غسل وجهك بعد ذلك بالمياه والغسول الطبيعي الصحي.

كرري استخدام هذا الماسك بشكل مستمر لتأكيد النظافة والعناية بالبشرة بشكل أفضل.

ماسك الخيار مع الطماطم

كل من هذه المكونات يساعد في التنظيف العميق للبشرة، وإزالة الدهون الزائدة والشوائب من المسام، كما أنه ماسك مرطب فعال، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

نصف ثمرة من الخيار.

نصف ثمرة طماطم.

طريقة الاستخدام والتطبيق