نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل الكيراتين.. بكريم نيفيا غيري شعرك 180 درجة اقوي كيراتين طبيعي للشعر خلال ساعتين في المقال التالي

عمر شويل - جدة فرد الشعر الخشن بكريم نيفيا، تستخدم الفتيات كريم نيفيا في ترطيب البشرة، فهو مرطب ممتاز للبشرة الجافة ولجميع أنواع البشرات، حيث يعطيها نعومة ولمعان، كما تستخدمه الفتيات كمرطب قبل وضع كريم الأساس، فهو يساعد على توزيعه على البشرة بسهولة، كما يستخدم في فرد الشعر الخشن بسهولة، والقضاء على الكتل المتشابكة في الشعر، ويجعل الشعر ناعم ولامع ومفرود، لذلك ينصح باستخدامه للشعر المجعد الذى يصعب فرده، وتجنب استخدام مكواة الشعر حتى لا تسبب تساقط الشعر وتقصفه، وكذلك لابد من تجنب عمل كيراتين للشعر لأنه يحتوى على مواد كيميائية ضارة، وخلال السطور القادمة سوف نوضح طريقة الاستخدام.

فرد الشعر الخشن بكريم نيفيا

خشونة الشعر وتجعده وعدم القدرة على تسريحه بسهولة يسبب تعب وإزعاج شديد للفتيات، وطرق فرد الشعر مثل إستخدام المكواة أو عمل كيراتين مكلفة، وتحتاج إلى مبالغ مالية بشكل مستمر، كما لها آثار سلبية على الشعر، لذا فإن الوصفات الطبيعية البسيطة التى سوف نوضحها سهلة وغير مكلفة وتساعد على فرد الشعر بسهولة، ونحتاج إلى المقادير التالية لتحضير وصفة كريم نيفيا.

مكونات عمل الوصفة

ملعقة من كريم نيفيا كبيرة.

زيت زيتون ملعقة صغيرة.

فازلين ملعقة صغيرة.

1 ملعقة من النشا.

طريقة تحضير الوصفة

للتخلص من الشعر الخشن بكل سهولة، لابد من توفير المكونات السابقة واتباع الخطوات التالية، للتعرف على طريقة التحضير وخطوات الاستخدام لفرد الشعر الخشن بكل سهولة.

نقوم بتحضير وعاء مناسب ووضع فيه المكونات السابقة.

نقلب المكونات جيداً حتى يصبح الخليط متماسك.

لابد من تقسيم الشعر وتوزيع الخليط عليه.

نترك الخليط على الشعر لمدة ربع ساعة.

يغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو.

وصفة خل التفاح لفرد الشعر الخشن

يعتبر خل التفاح كيراتين هائل لفرد الشعر خلال دقائق معدودة، فهو بسيط ويساعد على تنعيم الشعر ولمعانه، ولاستخدام تلك الطريقة تابعوا الخطوات التالية.

مكونات عمل الوصفة

توفير ملعقتين من خل التفاح كبيرتين.

نصف كوب من الماء.

طريقة عمل الوصفة