نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنظيف الوجه بالبخار في المنزل بخطوات بسيطة والنتيجة ممتازة في المقال التالي
تنظيف الوجه من أهم الوسائل التي تساعد في حل الكثير من مشاكل البشرة، ولذلك قد يلجأ الكثير من النساء للذهاب إلى صالونات التجميل لعمل جلسات البخار التي تساعد في تنظيف البشرة بعمق، والتخلص من الدهون الزائدة في الوجه، كما أنها لها دور فعال في تحديد الخلايا في الوجه والآن يمكنك توفير ذلك والقيام بعمل جلسات البخار في المنزل بكل سهول وبدون تكاليف، لذلك تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة التفاصيل بكل.
طريقة تنظيف الوجه بالبخار في المنزل
تنظيف الوجه بالبخار له الكثير من الفوائد للبشرة وخاصتًا إذا كانت البشرة دهنية، فهو يساعد في التخلص من الدهون الزائدة كما أنه يساعد في تنعيم البشرة، والتخلص من الحبوب والبثور السوداء، طريقة الاستخدام كالتالي:
- في البداية لابد من القيام بتنظيف الوجه جيدًا بالماء، والغسول الصحي، وذلك للتخلص من الأتربة والأوساخ الموجودة في البشرة، ثم قومي بتجفيف الوجه جيدًا بمنشفة قطنية ناعمه.
- قومي بوضع مايقرب من ثلاث اكواب من المياه في وعاء مناسب الحجم.
- أضيفي داخل المياه بعض القطرات من أي زيت عطري أو كمية بسيطة من النعناع، أو البابونج حتى يزداد فائدة البخار للبشرة.
- قومي برفع المياه على النار، واتركيها حتى تغلي.
- قومي بوضع غطاء أو منشفة على رأسك، وذلك حتى ينحصر البخار المتصاعد على الوجه فقط.
- لابد من الاقتراب من الوعاء ولكن بمراعاة وجود مسافة مناسبة وذلك حتى لا يتعرض الوجه للاحتراق أو ضيق التنفس.
- استمري في هذا الوضع فيما يقرب ٢٠ دقيقة، مع الالتزام بتحريك الوجه في كل الاتجاهات حتى يصل البخار لجميع أجزاء الوجه.
- لابد من مراعاة رفع الوجه من وقت لآخر ثم إعادته مرة أخرى.
- بعد الانتهاء من المدة المحددة، قومي باستخدام إبرة تنظيف الوجه، ويمكنك تمريرها على الحبوب والبثور للتخلص منها نهاييًا بعد جلسة البخار.
- وبعد الانتهاء لابد من استخدام تونر للبشرة د، وكريم مرطب خفيف حتى لا يتعرض الوجه للجفاف.
- كرري جلسة البخار بشكل مستمر في المنزل بنفس الخطوات على الأقل مرة كل أسبوع وذلك حتى وتمتعي دائمًا ببشرة ناصرة ناعمه بدون اي دهون أو حبوب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تنظيف الوجه بالبخار في المنزل بخطوات بسيطة والنتيجة ممتازة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.