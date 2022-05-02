طرق مختلفة لعمل الرنجة الأكلة المفضلة أول يوم العيد بطعم شهي أول مرة تدوقيه

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بعد صيام شهر رمضان تكون الأكلة المفضلة في أول أيام عيد الفطر المبارك هي الرنجة والتي تتميز بطعمها اللذيذ وتوجد طرق مختلفة لعملها ولكل واحدة منها مذاق مختلف ومنها الرنجة المطبوخة أو بالطحينة، واليوم نقدم لكم مجموعة متنوعة من أطباق الرنجة التي يمكنك تقديمها بكل سهولة وبطعم أحلى من المحلات فتابعونا. طريقة عمل الرنجة المطبوخة المكونات: بصلة متوسطة الحجم.

ملعقة من الزيت.

2 قرن فلفل رومي أخضر مقطع مكعبات.

3 حبات من الطماطم مقطعة مكعبات.

عصير ليمونة.

ملعقة صغيرة خل.

نصف كيلو رنجة. طريقة التحضير: أولا نشوح الرنجة على نار متوسطة عن طريق وضعها في صينية على البوتاجاز أو الفرن حتى تنضج من جميع الجوانب. نضع مقلاة على النار ونضيف بداخلها الزيت مع البصلة المقطعة مكعبات ونشوح ثم نضيف الطماطم مع الفلفل ورشة من الملح والكمون. نترك المكونات لمدة 5 دقائق ثم نضيف الرنجة بعد تنظيفها من الشوك والجلد ونقلب اتركيها لمدة 10 دقائق ثم ترفع جانبا. تقدم الرنجة المطبوخة في طبق التقديم وعلى الوجه رشة من الخل وشرائح من الليمون وعيش بلدي وبطاطس محمرة وبالهنا والشفا. طريقة عمل الرنجة بالبصل والطحينة المكونات: رنجة.

بصل.

طماطم.

فلفل رومي.

طحينة.

فص ثوم مهروس.

ملح وفلفل أسود وكمون.

ملعقة صغيرة خل.

قرن فلفل حار. طريقة التحضير: نشوي الرنجة على عين البوتاجاز ثم تنظف جيدا وتقطع إلى مكعبات ونتركها جانبا في وعاء عميق نضع كمية مناسبة من الطحينة. ثم نضيف عليها القليل من الماء ونقلب لحين الحصول على القوام المطلوب نضع عليها فص الثوم المهروس مع الخل والبهارات. نقطع البصل والطماطم إلى مكعبات صغيرة وتضاف على خليط الطحينة ونترك المكونات في الثلاجة لمدة ساعة ثم نضع الرنجة. والفلفل الرومي والحار ونقلب جيدا وتقدم الرنجة مع بصل أخضر وشرائح من الخس وعيش شامي أو بلدي وبالهنا والشفا. طريقة عمل سلطة الرنجة في الخلاط المكونات: رنجة.

طحينة.

طماطم.

فلفل حامي.

زيت.

خل.

بصلة.

كمون وشطة.

عصير ليمونة. طريقة التحضير: نقطع الخضروات ثم توضع في الخلاط أو الكبة مع الرنجة ولكن بعد شويها جيدا وإزالة الشوك والجلد من داخلها. نضيف باقي المكونات ونخفق لمدة 3 دقائق ثم تقدم سلطة الطحينة مع شرائح من الرنجة والليمون على الوجه. عمر شويل - جدة طرق مختلفة لعمل الرنجة الأكلة المفضلة أول يوم العيد بطعم شهي أول مرة تدوقيه - ثقفني

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