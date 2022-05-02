طريقة عمل البسبوسة بالقشطة المرملة بكل تكاتها وسر لونها الذهبي زي المحلات

تعتبر الحلويات شئ مهم في حياتنا ولا يمكننا العيش بدونها لأنها تعتبر غذاء العقل الرئيسي حيث تعمل على تغذية خلايا المخ بالإضافة إلى أنها تعمل على إمداد الجسم بالطاقة اللازمة للحركة لذلك علينا بتناول كم معين من الحلويات يوميا لتظبيط معدل هرمونات الجسم، وتوجد العديد من الأصناف والأنواع المختلفة من الحلويات ومنها البسبوسة والكنافة والكيك وغيرها من الحلويات الأخرى، حيث نجد الكثير من الناس والأطفال منهم والكبار يقبلون على تناول البسبوسة لأنها لذيذة ورائعة تعمل على فتح الشهية وتناول كمية أكبر منها، وتوجد العديد من الطرق والحشوات التي يمكننا تناول البسبوسة بها ومنها إضافة المكسرات مثل الفسدق والبندق وإضاقة القشطة والشيكولاتة وبعض الحلويات الأخرى التي يفضلها الكثير من الناس.

مكونات عمل وصفة البسبوسة بالقشطة

عبوة واحدة من البسبوسة.

نصف كوب من دقيق السميد.

كوب واحد ونصف من السمنة السائلة.

عبوتان من الزبادي.

ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة