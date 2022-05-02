نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البسبوسة بالقشطة المرملة بكل تكاتها وسر لونها الذهبي زي المحلات في المقال التالي
تعتبر الحلويات شئ مهم في حياتنا ولا يمكننا العيش بدونها لأنها تعتبر غذاء العقل الرئيسي حيث تعمل على تغذية خلايا المخ بالإضافة إلى أنها تعمل على إمداد الجسم بالطاقة اللازمة للحركة لذلك علينا بتناول كم معين من الحلويات يوميا لتظبيط معدل هرمونات الجسم، وتوجد العديد من الأصناف والأنواع المختلفة من الحلويات ومنها البسبوسة والكنافة والكيك وغيرها من الحلويات الأخرى، حيث نجد الكثير من الناس والأطفال منهم والكبار يقبلون على تناول البسبوسة لأنها لذيذة ورائعة تعمل على فتح الشهية وتناول كمية أكبر منها، وتوجد العديد من الطرق والحشوات التي يمكننا تناول البسبوسة بها ومنها إضافة المكسرات مثل الفسدق والبندق وإضاقة القشطة والشيكولاتة وبعض الحلويات الأخرى التي يفضلها الكثير من الناس.
مكونات عمل وصفة البسبوسة بالقشطة
- عبوة واحدة من البسبوسة.
- نصف كوب من دقيق السميد.
- كوب واحد ونصف من السمنة السائلة.
- عبوتان من الزبادي.
- ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.
طريقة عمل البسبوسة بالقشطة
- أحضري وعاء كبير وضعي به عبوة البسبوسة مع نصف كوب من دقيق السميد واخلطي الدقيق السميد مع البسبوسة وضيفي كوبان إثنان من السمنة السائلة وقومي بإضافة عبوتان من الزبادي مع ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر وضيفي ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.
- بعد إضافة كل هذه المكونات قومي بعجن هذه المكونات حتى تتمكنين من الحصول على عجينة طرية من البسبوسة وقومي بعد ذلك بتحضير صينية وقومي بدهنها بالسمنة ثم قومي بصب البسبوسة بها وقومي بتسويتها والضغط عليها حتى تصبح في مستوى واحد.
- بعد ذلك قومي بتشغيل الفرن وقومي بإدخال صينية البسبوسة بها وأتركيها حتى تنضج.
- بعد نضجها قومي بإخراجها من الفرن ثم قومي بسقيها بالشربات حتى تتشرب وتصبح ذات مذاق حلو ثم قومي بإضافة القشطة التي قومنا بتحضيرها من عبوات القشطة مع النشا والحليب وبتقليب هذه المكونات على نار هادئة حتى تحصلي على قوام كثيف ثم أرفعيها من على النار وقومي بوضعها على البسبوسة وبذلك تصبح جاهزة لتناولها بأشهى وألذ نكهة وطعم.
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