أسرار تحضير مندي الدجاج السعودي في المنزل بأقل التكاليف وأحلي طعم

أسهل طريقة لتحضير مندي الدجاج في المنزل، المندي هو طبق خليجي ولكنهُ مشهور جداً فى الوطن العربي ويعتبر وجبة أساسية تقدم فى العزومات، والمناسبات فيحبهُ الكثير حول الدول العربية من الكبار إلي الصغار، لمذاقه اللذيذ، وفخامة تقديمهُ، وسهولة تحضيرهُ فى وقت قصير لا يتعدى ال30 دقيقة، ويرجع أصل المندي إلي اليمن وخاصةً منطقة حضر موت باليمن وبعدها أشتهر فى المملكة العربية السعودية ولكن أضافت لهُ بعض اللمسات والمكونات فى تحضيرهُ والتي غيرت فى طعمهُ وتميز وأشتهر بعدها حول الوطن العربي، ولذالك أطلق عليه المندي السعودي وفى هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة تحضير المندي السعودي فى المنزل بطعم لذيذ مثل المطاعم وأليكم الطريقة.

طريقة تحضير المندي السعودي

المكونات:

دجاجة كاملة مغسولة جيداً قبل التحضير.

ملعقة كبيرة ونصف من الكركم.

ملعقة كبيرة ونصف من البهارات السعودية.

ربع ملعقة صغيرة من الزعفران.

2 ملعقة ونصف من معجون الطماطم.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود الناعم.

نصف ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

2 حبة من الطماطم متوسطة الحجم والمفرومة ناعماً.

مكونات الأرز للمندي:

4 كوب من الأرز البسمتي منقوع لمدة نصف ساعه قبل التحضير.

4 عود قرفة.

2 بصلة مقطعة الى مكعبات صغيرة.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أوالزبدة حسب الرغبة.

5 حبات من الهيل.

ملعقة كبيرة ونصف من البهارات السعودية.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من معجون الطماطم.

طريقة التحضير

يوضع الدجاج فى وعاء ونقوم بإضافة الطماطم المفرومه، والملح، والبهارات السعودية، ومعجون الطماطم، والكركم، والزعفران ويقلب جيداً حتى يتشبع الدجاج من الخليط، يسخن الزيت أو الزبدة فى وعاء ويوضع عليه البصل مع التقليب حتى يذبل ثم نقوم بإضافة الملح، والفلفل الأسود، والبهارات السعودية، والهيل، ثم نقوم بإضافة الزر البسمتي عليهم ويضاف 4 كوب من المياه المغلية ثم نقوم بإحضار وعاء دائري أومربع مناسب للفرن ونوضع فيه الأرز بالماء ويغلف الوعاء بورق القصدير على سطح الوعاء ونقوم بعمل ثقوب على سطح القصدير ثم نقوم بوضع الفراخ فى الوعاء على سطح القصدير ويوضع فى الفرن لمدة ساعة حتى يصبح الدجاج باللون الأحمر ثم قومي بإخراج الوعاء ويترك لمدة 5 دقائق ويمكن إضافة لهُ مكسرات على حسب الرغبة ويقدم ساخناً.