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يحتاج جسم الإنسان إلى تناول البروتينات يوميا لإفادة الجسم بشكل كبير حيث تعمل هذه البروتينات على بناء أنسجة الجسم والعضلات وتعتبر من المأكولات التي تحتوي على بروتينات هي الفراخ واللحمة والخضروات وغيرها من المأكولات المتعددة الأخرى، ولكن نجد العديد من الناس يقومون بتناول الفراخ لأنه يعتبر ذات طعم جميل وأخف من اللحمة، وتعتبر الفراخ من البروتينات التي تقدم بالعديد من الأشكال المختلفة حيث يقوم البعض من الناس يقومون بعملها في صينية مع العديد من الخضروات المختلفة مثل عملها في صينية البطاطس، وتعتبر صينية البطاطس بالفراخ من الصواني الشهية التي تحتوي على قيمة غذائية كبيرة. مكونات عمل وصفة صينية البطاطس بالفراخ دجاجة واحدة.

ثلاث حبات من البطاطس.

حبتان إثنان من البصل.

كوب واحد من عصير الطماطم.

حبتان إثنان من الطماطم.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من بهارات الفراخ.

كمية من الماء.

مكعبان إثنان من المرق. طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ عليكي أولا بتقطيع الفراخ إلى أرباع ثم قومي بسلقها في حلة كبيرة بها ماء وقومي برفعها من على النار عند نضج الفراخ.

بعد ذلك قومي بتحضير صينية وقومي بوضع خمسة ملاعق كبيرة من السمنة بها ثم قومي بإضافة حبتان إثنان من البصل بعد تقطيعهما شرائح وقومي بتقليبهما حتى تذبل بعد ذلك قومي بإضافة ثلاث حبات من البطاطس المقطع حلقات دائرية ثم ضيفي كوب واحد من عصير الطماطم وبالتقليب الجيد لهذه المكونات.

بعد ذلك قومي بإضافة ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود مع ملعقة واحدة صغيرة من الملح وربع ملعقة صغيرة من بهارات الفراخ وضعي الفراخ عليهما وضيفي كمية من الماء مع مكعبان إثنان من المرق وأتركي هذه الصينية على النار لمدة خمسة عشر دقيقة.

بعد مرور ذلك الوقت قومي بإدخال هذه الصينية في الفرن وأتركيها حتى تنضج جيدا وتأخذ اللون المحمر الشهي.

بعد نضجها ووصولها للون الشهي قومي بإخراج هذه الصينية من الفرن وقومي بتركها حتى تبرد ثم قومي بوضعها في أطباق تقديم وقومي بتناولها بأشهى وألذ طعم. عمر شويل - جدة طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ في الفرن بخلطة لذيذة وبطعم ومذاق رائع - ثقفني

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