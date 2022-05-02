بشكل احترافي.. اصبغي حواجبك منزلياً بالقهوة باللون البني الفاتح

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صبغ الحواجب بالقهوة، تلجأ الكثير من الفتيات إلى صبغ الحواجب باستخدام المواد الكيميائية، ولكن تُفضل البعض منهن عدم استخدام هذه الطرق لصبغ الحواجب، لما تشكله من أضرار قد تصل إلى تساقط شعر الحواجب في بعض الأحيان، ولأن الحواجب تتحكم بشكل كبير في شكل الوجه، فإن اهتمام العروس بها يجب ألا يقل عن اهتمامها ببشرتها، وذلك للظهور بمظهر جذاب وراقٍ في حفل الزفاف، فكل ما عليك اتباع الطريقة الصحيحة لصبغ الحواجب من خلال المقال. صبغ الحواجب بالقهوة يمكنك اتباع الخطوات التالية لصبغ الحواجب باحترافية مثل صالون التجميل. طريقة التحضير اغسلي وجهك جيداً لضمان عدم وجود أي مكياج أو أوساخ أو بقايا أخرى على بشرتك وشعر الحاجب، مما قد يؤثر على الصبغة، إذا كانت بشرتك شديدة الجفاف ومتقشرة، قشري منطقة الحاجب بمقشر للوجه، ولكن تجنبي الجلد الرقيق حول عينيك، حيث تؤدي المقشرات إلى تهيّجها.

مشطي حواجبك في مكانها قبل وضع صبغة القهوة، إذ يجب أن تتأكدي من أن حواجبك في الشكل المناسب.

تُمزج القهوة المطحونة ومسحوق الكاكاو، حيث تتم إضافة ملعقتين كبيرتين من القهوة المطحونة وملعقة صغيرة (3 جم) من مسحوق الكاكاو في وعاء صغير.

اخلط المكونين جيدًا حتى يتم دمجهما بالكامل، وتأكدي من استخدام القهوة التي تحتوي على الكافيين.

ثم اخلطي زيت جوز الهند، بعد خلط القهوة المطحونة ومسحوق الكاكاو، ثم أضيفي ملعقتين كبيرتين (26 جم) من زيت جوز الهند إلى الوعاء، وقلّبي المكونات معًا جيدًا لتكوين خليط سائل.

اضف بعض العسل، لأن زيت جوز الهند يساعد في الحصول على صبغة ناعمة وسائلة، لذلك فأنت بحاجة إلى شئ يعمل على التصاق الماسك بحواجبكِ، وهو الدور الذي يلعبه العسل، حيث لا توجد كمية محددة من العسل، ولكن يُمكنكِ البدء بكمية صغيرة، ثم اختبريها بإصبعك لترى ما إذا كانت لزجة، وإذا انزلقت من بين أصابعكِ، أضيفي المزيد من العسل.

اترك الخليط لمدة 3 إلى 5 دقائق، لأن ذلك الوقت سيجعل المكونات تتماسك معًا.

وزعي خليط القهوة على حواجبك، وذلك بغمس فرشاة الحاجب أو محدد العيون بزاوية في خليط القهوة، ثم توزيعه على حواجبك بالشكل الذي تريدينه، ثم ضعي طبقة ثانية للتأكد من تغطية المنطقة بالكامل.

اتركي الخليط على الحاجبين لمدة 20 دقيقة تقريبًا، فكلما تركت الصبغة لفترة أطول، كلما كان حواجبك أغمق، لذا يمكنك ضبط الوقت وفقًا لذلك، وإذا كنتِ تصبغين حواجبك لأول مرة ، فاحرصي على توخي الحذر والتزم بمدة 20 دقيقة أو أقل.

بللي قطعة قطن لاستخدامها في إزالة الصبغة من حواجبكِ، وذلك بتمريرها على حواجبك لإزالة خليط القهوة، وإذا لم تتحول حواجبك إلى اللون الداكن بما يكفي بالنسبة لك، كرري الخطوات بأكملها من جديد. عمر شويل - جدة بشكل احترافي.. اصبغي حواجبك منزلياً بالقهوة باللون البني الفاتح - ثقفني

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