نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عشرة أعشاب طبيعية شافية في بيتك لن تتخيل تأثيرها العلاجي على جسدك في المقال التالي

عمر شويل - جدة الأعشاب الطبيعية الشافية والعلاج بها معروف على مر العصور، حتى أنه يستخدم حتى الآن كنوع من أنواع الطب البيت، لكن ضيوف مالنا اليوم هم أعشاب طبيعية متوفرة دائما في بيتونا، بل نتعامل معها تقريبا يوميا في حياتنا، ومنها يضاف بكثرة لمشروباتنا ونحن لا نعرف ما القيمة الحقيقة التي تقدمها لأجسادنا هذه الأعشاب، لذلك سنعرض لكم أهم هذه الأعشاب وتأثيرها الأفعال علي الجسد وعلاج أمراض الجسم المختلفة.

أعشاب شافية في بيتك

الشبت

يستخدم الشبت لعلاج أوجاع المعدة، حيث يعمل على تقليل عسر الهضم ويقضي على الجراثيم، ويساعد على علاج الإسهال الناجم عن التلوث أو الجراثيم.

الأوريجانو أو الزعتر البري

للتخلص من آلام الطمث والمساعدة على انتظامه، حيث يحتوي على مركب بيولوجي طبيعي يحفزها ويعمل على الحد من اضطراباتها.

إكليل الجبل أو الروز ماري

عشبة إكليل الجبل معروفة قديما بقدرته على التقليل من نسبة السعال وخاصة السعال الجاف، كما أنها تعالج الكثير من الأمراض، وتعمل على تعزيز عمل الجهاز المناعي، ويمكن استخدامها كمشروب عن طريق إضافة ٥ جرام منها علي كوب من الماء المغلي.

البقدونس

للتخلص من نفخة البطن وغني بمضادات الأكسدة، ومزيل للسموم حيث أنه يحفز الجسم على طرد السموم، والتخلص من الحصوات، كما يعد من الأغذية المهمة الغنية بحمص الفوليك.

الزنجبيل

الزنجبيل وفوائده الكثيرة جدا والتي من أهمها التخلص من الغثيان، حيث يحسن كثيرا من أداء الأمعاء ويحسن من حالة الهضم، بالإضافة إلى أنه يقلل نسبة الدهون والكوليسترول في الدم.

النعناع

للتخلص من آلام القولون والبطن، كما أنه يخفف احتقان الأنف ويقلل من أعراض نزلات البرد كثيرا، بالإضافة إلى أنه يساعد على التخفيف من التهاب الفم والبلعوم.

الكزبرة

للتعب من التعب الدائم والحصول على النشاط حيث أنها غنية بفيتامين k الذي يعزز صحة العظام ويقلل من الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

الفلفل الأحمر

فعال جدا لعلاج احتقان الزور وطارد للسموم كما أنه يعمل على تنشيط الدورة الدموية.

الكركم

من المعروف عن الكركم انه غني بمضادات الالتهاب، وذلك يعمل على التخلص من آلام المفاصل، والتخلص أيضا من آلام الجسم المختلفة، كما يعمل على إمداد الجسم بالكثير من المعادن والفيتامينات.

الحبق أو الريحان



للتخلص من الشعور بالإحباط فمن المعروف عنه انه يحسن الحالة العامة والحالة المزاجية للجسم كما يعمل على تحسين حالة الجهاز الهضمي، ويمنع الإمساك وغني بخصائص مضادة للأكسدة.