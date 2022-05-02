نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمقادير مظبوطة أصنعي بسكويت البرتقال بنكهة البرتقال اللذيذة وبطعم دايب دوب في المقال التالي
ينجذب الكثير من الأطفال لتناول المقرمشات التي تعتبر بطعم جميل ورائع وهي البكسويت بجميع أنواعه، حيث يقوم الكثير من الأطفال بشراء منتجات البسكويت من المحلات التجارية لتناوله حيث يعتبر هذا البسكويت غير صحي لهؤلاء الأطفال ويرجع السبب في ذلك هو إحتواء هذا البسكويت على مواد حافظة تسبب العديد من الأمراض لهؤلاء الأطفال لذلك علينا بعمل هذا البسكويت في المنزل لضمان صحتنا وصحة أبنائنا، وتوجد هناك العديد من النكهات المختلفة التي يمكننا تناول البسكويت بها مثل إضافة نكهة البرتقال ونكهة الفانيليا والعديد من النكهات المختلفة التي تعمل على إضافة طعم لذيذ لهذا البسكويت وتعتبر من افضل هذه النكهات المضافة هي إضافة نكهة البرتقال الشهية
مكونات عمل بسكويت البرتقال
- خمسة حبات من البيض.
- كوبان إثنان إلا ربع من الدقيق.
- ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.
- ربع ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- كوب واحد من عصير البرتقال.
- كوب واحد من السمنة.
- كوب واحد ونصف من الحليب السائل.
- كوب واحد إلا ربع من السكر.
طريقة عمل بسكويت البرتقال
- أحضري الخلاط الكهربائي وضعي به خمسة حبات من البيض مع كوب واحد من الحليب السائل مع كوب واحد من السمنة السائلة وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها جيدا حتى تتمكني من خلط وخفق المكونات ببعضها.
- بعد ذلك قومي بتحضير وعاء كبير وضعي به كوبان إثنان من الدقيق مع ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر مع ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا مع ربع ملعقة واحدة صغيرة من الملح وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها حتى تتجانس تماما.
- بعد ذلك قومي بصب خليط البيض والسكر والسمنة والحليب على الدقيق وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها جيدا ثم قومي بإضافة كوب واحد من عصير البرتقال وأعجني العجينة جيدا ثم عليكي بتشكيل عجينة البسكويت على حسب رغبتك ثم أحضري صينية وقومي بدهنها بالسمنة ثم قومي برص أصابع البسكويت بها ثم قومي بإدخالها في الفرن وأتركيها حتى تنضج.
- عند نضج البسكويت ووصوله إلى اللون الذهبي الفاتح قومي بإخراجه من الفرن وأتركيه ليبرد ثم قومي بتناوله بطعم لذيذ.
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