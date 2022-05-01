أسرار عمل بسكويت العيد المقرمش بالنشادر في المنزل بأقل التكلفة وألذ طعم

طريقة تحضير بسكويت العيد المقرمش بالنشادر، يعد بسكويت العيد من أشهر الحلويات فى عيد الفطر المبارك وهو يعتبر من أفضل الحلويات ويفضلها الكبار والصغار ويفضلهُ الجميع كوجبة أفطار أو عشاء تقدم مع الشاي، أو الحليب، أو القهوة، ليتميز بمذاق مختلف عن جميع أنواع البسكويت الأخرى، يتم عمل البسكويت فى المناسبات، وفى الأفراح وخاصةً فى عيد الفطر المبارك، ويكون معاهُ بعض الحلويات الأخرى مثل الكعك والبيتي فور والغريبة، وأيضاً يمكن تحضيرها فى الأيام العادية، وللبسكويت طرق تحضير مختلفة فهناك بسكويت بالبرتقال، والبسكويت بجوز الهند، والبسكويت بالنشادر، وفى هذا المقال سوف نقدم لكى أفضل طريقة لتحضير بسكويت العيد بالنشادر مثل المحالات وإليكم طريقة التحضير.

طريقة تحضير البسكويت بالنشادر

المكونات:

كيلو من الدقيق الفاخر.

كوب ونصف من السكر الناعم.

كوب من السمن البلدي أو الزبدة.

عدد 4 بيضات.

نصف كوب من الحليب، أو عصير البرتقال.

2 ملعقة صغيرة فانيليا.

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة نشادر.

طريقة التحضير

قومي بإحضار وعاء كبير، وقومي بإضافة الدقيق، والبيكنج بودر والنشادر ثم قومي بخلطهم جيداً، ثم قومى بإضافة الزبدة، أو السمن مع السكر فى وعاء مختلف، وقومي بخفقهم جيداً بالمضرب الكهربائي لمدة خمسة دقائق حتي يتغير لونهُ ويصبح هشاً وبعدها قومي بإضافة الفانيليا، والبيض بالتدريج مع الأستمرار بالخفق حتي تندمج المكونات جيداً، بعدها قومي بإضافة الحليب وخليط الدقيق مع التقليب المستمر حتي تندمج المكونات مع بعضها جيداً، ثم ضعى العجين فى كيس الحلواني أو فى ماكينة صنع البسكويت وقومي بتشكيلهُ حسب الرغبة، ضعي البسكويت في صينية صالحة لاستخدامها فى الفرن.

قومي بتسخين الفرن علي درجة حرارة 170 درجة لمدة نصف ساعة، بعدها قومى بإضافة الصينية فى الفرن لمدة ربع ساعة (15 دقيقة)، أو حتي يصبح البسكويت باللون الذهبي الفاتح، بعدها أخرجي الصينية من الفرن واتركيه حتي يبرد تماماً، بعدها قومي بوضع البسكويت في كيس من النايلون وقومي بسحب الهواء من الكيس وربطةُ جيداً حتي يتم المحافظة على البسكويت مقرمش لأطول فترة، وبعدها يقدم مع الشاي أو الحليب، أو القهوة.