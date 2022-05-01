أسهل طريقة لعمل البسبوسة المرملة المركبة والمتماسكة بأوفر المكونات وأسرارها وتكاتها زي الحلواني

الحلويات من الأطباق الأساسية التى تكون متواجدة على طاولة الطعام طوال شهر رمضان المبارك، حيث يحتاج الجميع إلى التحلية بعد تناول الفطور لإمداد الجسم بطاقة تعوضه عن الصيام طوال اليوم، ومن أفضل الحلويات التى يرغب الجميع فى تناولها والتساؤل عنها هى البسبوسة، فهى من الحلويات الخفيفة سهلة الهضم وبسيطة فى العمل، كما أن هناك بسبوسة سادة وأخرى بالمكسرات، حيث تتفنن جميع الأمهات فى عمل البسبوسة لتقديمها لأسرتها لتنال إعجابهم، كما إنها من الحلويات الأساسية فى جميع المناسبات، لذا يبحث الجميع عن طريقة عمل البسبوسة المتماسكة مثل المحلات والتى سوف نوضحها لكم.

أسهل طريقة لعمل البسبوسة المركبة والمتماسكة

عمل البسبوسة فى المنزل أمر بسيط وسهل، ولكن هناك بعض ربات البيوت لا يقمن بعمل بسبوسة متماسكة مثل المحلات، ويبحثن عن سبب عدم تماسكها مثل المحلات، ولعمل بسبوسة متماسكة ولذيذة فى المذاق مثل المحلات لابد من إتباع هذا المقال الذى سنوضح فيه تكات عمل أفضل بسبوسة.

مكونات عمل البسبوسة مثل المحلات

مكونات البسبوسة بسيطة وغير مكلفة وسريعة التحضير، حيث لا نحتاج سوى للمكونات التى سوف نوضحها لكم، فلابد من توفير المكونات التى سنوضحها ليتم عمل البسبوسة مثل المحلات بالضبط.

3 أكواب من السميد.

توفير نصف كوب من السمن.

نصف كوب من الحليب.

بيكنج بودر.

ذرة بسيطة من الملح.

عسل جلوكوز.

خطوات تحضير البسبوسة بكل تكاتها

هناك عدة تكات تقوم المحلات بعملها لجعل البسبوسة متماسكة وذات قوام ناعم، والتى لابد من إتباعها لعمل بسبوسة المنزل مثل المحلات تماماً، حيث لابد من إتباع الخطوات التالية.