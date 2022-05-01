نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتكوني ملكة جمال.. حضري مكونات ماسك النشا والخل لتبييض البشرة وسيتحول وجهك لقمر 14 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتزايد الحفلات والمناسبات بعد عيد الفطر المبارك، لذلك تبحث جميع الفتيات عن ماسكات لبشرة الوجه تساعد على التخلص من البثور السوداء وحب الشباب والأماكن الداكنة، وتجعل بشرة الوجه نضرة وناصعة البياض مثل بشرة الفتيات الكوريات، وتعتبر وصفة النشا والخل من أهم الوصفات الطبيعية التى تقضى على مشاكل البشرة، والتى تتكون نتيجة كثرة استخدام مستحضرات التجميل والتعرض لأشعة الشمس وعدم تنظيف البشرة بشكل دائم، ويعتبر ماسك النشا من أسرع الماسكات التى تفتح البشرة وتوحد لونها، وكذلك الخل يقضي على أي بكتيريا على البشرة، وإليكم التفاصيل الكاملة عن الوصفة خلال السطور القادمة.

مكونات ماسك النشا والخل لتبييض البشرة

يدخل النشا في وصفات تفتيح البشرة والقضاء على تجاعيد وخشونة الشعر، فهو متعدد الاستخدامات لضمان مفعولة المميز في مختلف الوصفات، كما يحتوى على عنصر الزنك الذى يغذى البشرة ويعيد نضارتها، ولتحضير وصفة الخل والنشا لتفتيح البشرة لابد من توافر المكونات التالية.

ملعقة من النشا كبيرة.

1 ملعقة من الخل.

ماء ورد.

بيكنج بودر ملعقة صغيرة.

خطوات تحضير ماسك النشا والخل لتفتيح البشرة

النشا والخل من المكونات المتوافرة داخل جميع المنازل، حيث لا تستغني عنهما الأمهات، لذلك فإن مكونات الوصفة لا تحتاج إلى تكلفة ومتاحة لدى الجميع، ولتحضير الوصفة واستخدامها تابعوا السطور التالية.

نضع الخل والنشا والبيكنج بودر وماء الورد في وعاء ونقلب جميع المكونات. نوزع الخليط على بشرة الوجه بعد غسلها بالماء وتجفيفها. يترك الماسك على البشرة لمدة ربع ساعة. بعدها يتم غسل بشرة الوجه بالماء. يتم تكرار استخدام الماسك حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.

مقادير وصفة النشا والليمون لتفتيح البشرة

تتعدد وصفات تفتيح البشرة الداكنة لتوحيد لونها، ولكن وصفة النشا والليمون من أقوى الوصفات التى تجعل البشرة خلال فترة بسيطة من استخدام الماسك نضرة وناعمة الملمس وخالية من أي بثور سوداء، ونحتاج إلى المقادير التالية لتحضير الماسك.

نشا ملعقتين كبيرتين. ملعقة من عصير الليمون كبيرة. 1 ملعقة صغيرة من الخل. ماء ورد.

طريقة تحضير ماسك الليمون والنشا

تتسائل الفتيات عن فوائد النشا والليمون للبشرة، حيث إنهما يساعدان كل فتاة على تفتيح لون بشرة الوجه بسرعة وجعلها مشرقة كالشمس، ويتم تحضير الوصفة من خلال إتباع ما يلي.