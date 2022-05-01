نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صابونة الأرز لتحدي الشيخوخة على طريقة أشهر خبراء التجميل في المقال التالي

نالت صابونة الأرز شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة لفاعليتها الكبيرة في تفتيح البشرة وتحدي علامات التقدم في العمر، ويمكنك عمل صابونة الأرز في المنزل بمكونات تفيد بشرتك وتعمل على تفتيحها ومنحها النضارة وهي مناسبة لكل أنواع البشرة، كما أنها تساعد على التخلص من آثار حب الشباب والبقع الداكنة وتعمل على ترطيب البشرة الجافة وتنعيمها، وينصح خبراء التجميل دائماً بالحرص على ترطيب البشرة لأن جفاف البشرة يسبب ظهور التجاعيد المبكرة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل صابونة الأرز لتحدي الشيخوخة على طريقة أشهر خبراء التجميل. مكونات صابونة الأرز نصف كوب أرز مسلوق مخلوط ناعم.

ملعقة كبيرة حليب مجفف.

ملعقة كبيرة ماء دافئ.

4 ملاعق كبيرة من منقوع لبان الذكر.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون ناعم.

4 ملاعق كبيرة من مبشور أي نوع صابون أبيض اللون.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة صغيرة من زيت البرتقال (زيت لبان ذكر أو زيت زيتون).

نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

نصف ملعقة صغيرة عسل نحل.

ملعقة صغيرة جليسرين. طريقة العمل نضع الصابون المبشور في إناء عميق ثم نضيف الأرز المسلوق وملعقة كبيرة من الحليب المجفف مع التقليب الجيد حتى تمتزج المكونات. ثم نضيف أربع ملاعق كبيرة من ماء لبان الذكر ونستمر في التقليب (للحصول على ماء لبان الذكر نضع ملعقة كبيرة من لبان الذكر في كوب ماء ساخن لمدة 6 ساعات على الأقل ثم نصفي الخليط). نزود على المكونات ملعقة كبيرة ماء ساخن وملعقة كبيرة من النشا ثم نضيف ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون ناعم. نقلب المكونات جيداً ثم نضعها عل نار هادئة مع التقليب حتى نحصل على قوام ناعم وكريمي ثم نطفئ النار. نقلب المكونات حتى تبرد ثم نضيف ملعقة كبيرة من جل الصبار وملعقة صغيرة من زيت البرتقال ويمكن استبداله بزيت لبان الذكر أو زيت الزيتون. ثم نضيف على المكونات نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند ونصف ملعقة صغيرة من عسل النحل وملعقة صغيرة من الجيليسرين. نستمر في تقليب المكونات جيداً حتى تمتزج تماماً ثم نضعها في علبة نظيفة ومعقمة وتحفظ خارج الثلاجة وتدوم مدة صلاحيتها شهر. طريقة الاستعمال تدلك البشرة بالصابون ويترك لمدة 15 دقيقة ثم نغسل البشرة بعدها بالماء الفاتر. يفضل استخدام الصابون بشكل يومي للحصول على أفضل النتائج. عمر شويل - جدة صابونة الأرز لتحدي الشيخوخة على طريقة أشهر خبراء التجميل - ثقفني

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