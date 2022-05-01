حلى سهل وسريع بمكونات بسيطة وبمذاق لذيذ ومميز وشهي

حلى سهل وسريع ، من الحلويات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، بالإضافة إلى فائدته الصحية، حيث يمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، وذلك لتعويض الجسم ما يفقده أثناء الصيام، وللقدرة على الصيام أيضا، وذلك لحلول شهر رمضان المبارك، كما يقدم في المناسبات وللضيوف أيضاً، وهو يتميز بقيمته الغذائية العالية، نظرا لاحتوائه على عناصر غذائية عديدة كالكالسيوم والفيتامينات والبروتينات والألياف والمعادن الهامة لصحة الجسم وغيرهم، كما يتميز بسهولة تحضيره أيضاً، بالإضافة إلى أن مكوناته بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما أنه من الحلويات المميزة والرائعة والفاخرة أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة حلى السميد البارد بالقشطة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلى سهل وسريع بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوه من قبل.

مكونات حلى سهل وسريع

يتكون حلى سهل وسريع من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير الكيك

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

باكيت فانيليا.

3 ملاعق كبيرة من الحليب.

رشة ملح.

3 ملاعق كبيرة من الزيت.

3 ملاعق كبيرة من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

فول سوداني محمص مجروش.

مقادير الكريمة

نصف لتر حليب.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

3 ملاعق كبيرة من النشا.

باكيت فانيليا.

6 مربعات شوكولاتة بيضاء.

مقادير الطبقة الثالثة

كراميل.

للتزيين

فول سوداني محمص ومجروش

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل حلى سهل وسريع بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: