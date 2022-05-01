نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلى سهل وسريع بمكونات بسيطة وبمذاق لذيذ ومميز وشهي في المقال التالي
حلى سهل وسريع ، من الحلويات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، بالإضافة إلى فائدته الصحية، حيث يمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، وذلك لتعويض الجسم ما يفقده أثناء الصيام، وللقدرة على الصيام أيضا، وذلك لحلول شهر رمضان المبارك، كما يقدم في المناسبات وللضيوف أيضاً، وهو يتميز بقيمته الغذائية العالية، نظرا لاحتوائه على عناصر غذائية عديدة كالكالسيوم والفيتامينات والبروتينات والألياف والمعادن الهامة لصحة الجسم وغيرهم، كما يتميز بسهولة تحضيره أيضاً، بالإضافة إلى أن مكوناته بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما أنه من الحلويات المميزة والرائعة والفاخرة أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة حلى السميد البارد بالقشطة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلى سهل وسريع بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوه من قبل.
مكونات حلى سهل وسريع
يتكون حلى سهل وسريع من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
مقادير الكيك
- بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
- 3 ملاعق كبيرة من السكر.
- باكيت فانيليا.
- 3 ملاعق كبيرة من الحليب.
- رشة ملح.
- 3 ملاعق كبيرة من الزيت.
- 3 ملاعق كبيرة من الدقيق.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- فول سوداني محمص مجروش.
مقادير الكريمة
نصف لتر حليب.
- 3 ملاعق كبيرة من السكر.
- 3 ملاعق كبيرة من النشا.
- باكيت فانيليا.
- 6 مربعات شوكولاتة بيضاء.
مقادير الطبقة الثالثة
- كراميل.
للتزيين
- فول سوداني محمص ومجروش
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل حلى سهل وسريع بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق، ونضيف إليه البيضة والملح والسكر والفانيليا، ثم نخفق جيدا بالمضرب اليدوي.
- ثم نضيف الحليب والزيت ونقلب جيدا بالمضرب اليدوي.
- ثم نضيف الدقيق بالتدريج ونقلب جيدا بالمضرب اليدوي حتى يختفي الدقيق.
- بعد ذلك نضيف البيكنج بودر ونخفق بالمضرب اليدوي.
- بعد ذلك نوزع خليط الكيك في صينية مقاس 20×25 سم مدهونة بالزيت ومرشوشة بالدقيق.
- ثم نوزع فوق الخليط الفول السوداني.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية من أسفل ونتركها حتى ينضج الكيك، ثم نشغل الشواية لكي يكتسب لونا ذهبيا من أعلى، وعندما ينضج نخرجها من الفرن.
- بعد ذلك نحضر الكريمة، نحضر حلة ونضيف إليها الحليب والسكر والنشا والفانيليا ونقلب باستمرار بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.
- ثم نضع الحلة على نار متوسطة ونقلب باستمرار حتى يثقل القوام.
- ثم نرفع الحلة من على النار ونضيف إلى الخليط الشوكولاتة البيضاء ونقلب باستمرار حتى تذوب.
- بعد ذلك نوزع الكريمة فوق الكيك ونساويها جيدا، ثم نتركها تبرد بدرجة حرارة الغرفة.
- ثم نوزع الكراميل فوق الكريمة ونساويه جيدا.
- ثم نقطع الحلى مربعات، ثم نزينه بالفول السوداني.
- بعد ذلك نضع الحلى في الثلاجة يبرد.
- ثم نقدم حلى سهل وسريع في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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