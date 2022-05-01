انقذي أسنانك من الضياع.. كنز في مطبخك لتبيض الأسنان كالؤلؤ وإزالة الجير والأصفرار أقوي من الليزر

تبيض الاسنان كاللؤلؤ في المنزل مما يبحث عن طرقه مختلف الأشخاص من المعانين من الاصفرار الفعلي بالأسنان، وتعتبر تلك الطرق القادمة من بين أهم الطرق الأساسية والتي من الممكن أن تحقق الاستفادة القصوى من تطبيقها بعد استعمال تلك المكونات التي تتوفر في كل منزل ويكون من السهل الاستعانة بها وتطبيقها للحصول على الأسنان البيضاء والخالية من أي تصبغ حيث يعاني الكثير من تلك المشكلة والتي تعد من بين مشكلات الأسنان والتي على الرغم من كونها غير متسببة في الألم إلا أنها تعد من أكثر ما يزعج من يصابون به.

تبيض الاسنان كاللؤلؤ في المنزل

تبيض الاسنان في المنزل من الممكن ن يقوم به كل الأشخاص ممن يعانون تلك المشكلة ومن خلال الاتباع لخطوات بسيطة وطرق مميزة يكون من السهل الحصول على الأسنان في بياض اللؤلؤ ومن خلال الاستعانة بالطريقة القادم من الممكن أن يكون بياض الأسنان سريع للغاية.

تبيض الاسنان كاللؤلؤ بالملح

من الممكن أن يتم التبييض للأسنان باستعمال الملح ومن خلال الاتباع لخطوات بسيطة جدا سيكون من السهل من خلالها الحصول على أفضل نتيجة لأسنان تكون ناصعة البياض والملح من الممكن أن يستخدم كما يلي:

من الممكن استعمال القليل من مكون الملح مع القليل من المياه الفاترة.

بعد التقليب ما بين المكونين نحصل على المحلول الملحي.

المحلول المتوفر من الملح مع المياه يعد مطهر جيد للأسنان وللفم.

استعمال المضمضة يعزز من لون الأسنان الأبيض الناصع.

تبيض الاسنان كاللؤلؤ باستعمال الكركم

الكركم مادة من الأعشاب سهلة الاستخدام في الحصول على الأسنان النظيفة الخالية من أي تواجد للون الأصفر، لذا من الممكن أن تُتبع الخطوات القادمة: