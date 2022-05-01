نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحضير الدبيازة السعودية تحلية العيد الحجازية على أصولها بالسعودية في المقال التالي
الدبيازة السعودية على الطريقة الأصلية لأهل الحجاز وتهامة بالمملكة العربية السعودية، والتي لا يخلو بيت في عيد الفطر المبارك منها فهي من الأكلات الشعبية الحلوة بالمطبخ السعودي فهي نوع من أنواع المربات الحجازية، والتي تطهى للأكل بعد صلاة العيد وهي عادة سعودية حجازية أصيلة وبإمكانك طهو الطبق الحلو بكميات كبيرة والاحتفاظ به في الثلاجة، واستخدامه عند الحاجة مع تدفئته أو تسخينه على النار، والجدير بالعلم أن هذا الطبق عامر بالسعرات الحرارية فينصح لمتبعين نظام حمية غذائية الابتعاد عنه أو تناول كمية بسيطة جدًا منه حفاظًا على الوزن، أما الذين يعانون من النحافة فهذا الطبق حل سحري لمشكلة الوزن الضعيف والدبيازة هي تاج السفرة الحجازية في العيد.
مكونات أشهر أنواع المربى السعودي بالمكسرات المحمصة الدبيازة السعودية
- 1 لفة من قمر الدين المجفف.
- 1/2 كوب من السكر.
- 2 عود قرفة.
- 5 حبات من الهيل.
- 3 حبات قرنفل.
- مقدار 1/2 كوب من اللوز المقشر.
- 1/2 كوب من الفستق المقشر.
- مقدار 1/2 كوب من الصنوبر.
- 1/2 كوب من الكاجو.
- مقدار 1/2 كوب من التمر المجفف والمقطع.
- 1/2 كوب من الزبيب.
- مقدار 1 كوب من التين المجفف.
- 1 كوب من المشمش المجفف.
- مقدار 1 ملعقة من الهيل المطحون.
- 4 كوب ماء مغلي.
طريقة التحضير بالخطوات على أصولها
- أولًا قومي بتقطيع لفة قمر الدين ثم انقعيها في وعاء به ماء مغلي.
- ثم قومي بنقع كمية الفواكه المجففة في وعاء ماء مغلي أيضًا.
- أحضري وعاء بحجم مناسب عميق وضعي به مقدار السمن وأضيفي إليه البهارات الصحيحة القرنفل، والقرفة، والهيل، وقومي بتحميصهم قليلًا ثم قومي بإضافة المكسرات وبالتقليب جيدًا حتى تحمص.
- الآن قومي بإضافة الفواكه المنقوعة وبالتقليب جيدًا مع المكسرات المحمصة.
- أحضري الخلاط اليدوي الهاند بليندر ثم قومي بإذابة قمر الدين تمامًا بالضرب.
- قومي بإضافة قمر الدين الى الوعاء وأضيفي إليه السكر، ثم اتركيهم على نار هادئة، حتى تنضج الفواكه وتحصلين على سائل كثيف القوام.
- أحضري طبق التقديم وقومي بصب الدبيازة بها أو أحضري كؤوس وقسمي حلو الدبيازة السعودي بهم.
- والجدير بالذكر أن مدة تحضير الأكلة 60 دقيقة وتكفي بنفس كمية المقادير لأربعة أشخاص، ومدة طهي الدبيازة الحجازية السعودية هو 15 دقيقة فقط وتكون جاهزة بعدها للتقديم مباشرة دون الحاجة لتركها تبرد، لأنها تقدم دافئة أو ساخنة حسب الرغبة.
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