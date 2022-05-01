تحضير الدبيازة السعودية تحلية العيد الحجازية على أصولها بالسعودية

الدبيازة السعودية على الطريقة الأصلية لأهل الحجاز وتهامة بالمملكة العربية السعودية، والتي لا يخلو بيت في عيد الفطر المبارك منها فهي من الأكلات الشعبية الحلوة بالمطبخ السعودي فهي نوع من أنواع المربات الحجازية، والتي تطهى للأكل بعد صلاة العيد وهي عادة سعودية حجازية أصيلة وبإمكانك طهو الطبق الحلو بكميات كبيرة والاحتفاظ به في الثلاجة، واستخدامه عند الحاجة مع تدفئته أو تسخينه على النار، والجدير بالعلم أن هذا الطبق عامر بالسعرات الحرارية فينصح لمتبعين نظام حمية غذائية الابتعاد عنه أو تناول كمية بسيطة جدًا منه حفاظًا على الوزن، أما الذين يعانون من النحافة فهذا الطبق حل سحري لمشكلة الوزن الضعيف والدبيازة هي تاج السفرة الحجازية في العيد.

مكونات أشهر أنواع المربى السعودي بالمكسرات المحمصة الدبيازة السعودية

1 لفة من قمر الدين المجفف.

1/2 كوب من السكر.

2 عود قرفة.

5 حبات من الهيل.

3 حبات قرنفل.

مقدار 1/2 كوب من اللوز المقشر.

1/2 كوب من الفستق المقشر.

مقدار 1/2 كوب من الصنوبر.

1/2 كوب من الكاجو.

مقدار 1/2 كوب من التمر المجفف والمقطع.

1/2 كوب من الزبيب.

مقدار 1 كوب من التين المجفف.

1 كوب من المشمش المجفف.

مقدار 1 ملعقة من الهيل المطحون.

4 كوب ماء مغلي.

طريقة التحضير بالخطوات على أصولها