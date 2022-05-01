طريقة عمل كفتة داود باشا الأصلية بخطوات أحترافية وبطعم رائع

غيري من تحضير اللحم المفروم التقليدي وقومي بعمل كفتة داود باشا الشهية وسميت بهذا الأسم نسبة إلى السلطان التركي داوود باشا، الذي كان يعشق تناولها يومياً دون ملل منها، وذات مرة أخطأ أحد الطهاة بالقصر فى المقادير أثناء إعداد وتحضير الكفتة للحاكم داود باشا، فلم تعجبه، ومن كثرة حبه لها قام بمعاقبة الطاهى الذى أعدها،

طريقة عمل كفتة داود باشا بخطوات أحترافية وبطعم رائع

وكانت تعد خصيصاً في العزائم والمناسبات الكبري، وتعد أصلها من المطبخ التركي وأنتشرت بعد ذلك لمصر والبلاد الأخري، تعد هذه الوصفه من اللحم المفروم والصلصة وبعض التوابل التي تعطي لها مذاق خاص ومميز، وأبدعوا المصرين بتقديمها بطريقتان شهية الأولى بالصلصة الحمراء والثانية بالصلصة البيضاء. وهي تشبه الكفتة بالأرز ثم نقدم لكم الطريقتين، ويسعدنا معرفه أرائكم بوضع كومنت على الوصفات اللذيذه التي نقدمها لكم من خلال موقع ثقفني.

طريقة عمل كفتة داود باشا بالصلصة الحمراء

المقادير

كيلو لحم مفروم صافي.

بصلة متوسطة مفرومة.

ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون.

ملعقة صغيرة بهارات.

ملعقة صغيرة روز ميري.

بقدونس مفروم.

ثلاث حبات ثوم مهروس.

زيت للقلي.

مقادير تحضير الصلصة

كيلو صلصلة مطحونة فريش.

بصلة مفرومة.

ملعقتان كبيرة زيت.

بهارات.

طريقة التحضير