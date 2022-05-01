معجزة كريم النشا لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد في أسرع وقت نتيجة رهيبة، تبييض البشرة والتخلص من الأماكن الداكنة بالوجه هي من أكثر المشاكل التي تتعرض لها أغلب النساء، ولذلك تتغلب عليها من خلال استخدام المنتجات الكيميائية مثل الكريمات أو الماسكات للحصول علي تفتيح فوري، ولكن يوجد آثار جانبية ضارة علي الوجه والجلد نتيجة الإفراط في وضع تلك المنتجات،ولكن يمكن الاستغناء عنها وتعويضها بمكونات طبيعية تتوافر في المنزل ولها تأثير سحري علي البشرة،ومنها النشا فقد أصبح النشا يستخدم في الفترة الأخيرة بصورة كبيرة لما له من أهميةفي صنع افضل وصفات فرد الشعر، وكذلك في عمل وصفات شد الوجه والقضاء على علامات التقدم في السن، أو التجاعيد التي تظهر في سن مبكر، وقد يعود سبب استخدامه لوجود خصائص قابضة في نشا الذرة أو نشا الأرز، حيث أن هناك من يفضل كلاً منهم في تحضير الوصفات.

معجزة كريم النشا لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد ومنحك وجه مشدود ونضر

تبييض البشرة وإزالة التجاعيد من أكثر الأمور التي تهتم بها المرأة حيث أنها تحدد ملامح الوجه وتبرز معالم الجمال.

ويعد النشا من أفضل المكونات التي تساعد في الحصول علي بشرة ناصعة البياض وتقضي علي الخطوط وترهلات الجلد.

ولهذا سوف أقد لكم معجزة كريم النشا لتبييض البشرة والتخلص من التجاعيد والخطوط بشكل فعال.

مكونات كريم النشا لتبييض البشرة والتخلص من التجاعيد

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

3 ملاعق كبيرة من ماء الورد.

طريقة تحضير كريم النشا لتبييض البشرة وكيفية الاستخدام

في وعاء مناسب قومي بمزج النشا والحليب البودرة حتي يختلطا.

ثم أضيفي ماء الورد وامزجي المكونات حتي تحصلي علي قوام كريمي.

يوضع الكريم علي بشرة نظيفة ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء الدافيء.

يتم تكرار الكريم مرتين في الأسبوع لبشرة بيضاء ومشدودة.

فوائد النشا للوجه

يستخدم النشا في عمل ماسكات الوجه لما له من فوائد كبرى تتواجد بداخله ومنها: