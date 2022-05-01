نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة ميلك شيك الحليب بالفراولة علي طريقة الكافيهات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة ميلك شيك الحليب بالفراولة حيث هناك العديد من الوصفات المميزة والمهمة التي يصنعها كثير من الناس في الصيف ومن بين تلك المشروبات ميلك شيك الحليب بالفراولة ، لأن الفراولة من أهم أنواع الفاكهة المميزة. تحتوي على قيم غذائية مهمة للغاية، والتي تساهم في تحسين صحة الجسم والجهاز الهضمي ، لذلك سنتحدث عن الطريقة الفريدة لصنع ميلك شيك الفراولة بحيث يمكنك تطبيقه وتكون بارزة وفريدة من نوعها فيه.

مكونات ميلك شيك الحليب بالفراولة

سيكون المكونات الخاصة بميلك شيك الحليب بالفراولة كالتالي:

نصف كيلو من الفراولة

نستخدم كوبان فقط من الحليب السائل

ملعقة صغيرة فانيليا

مكعب ثلج

سكر ويكون ذلك حسب الرغبة

نستخد آيس كريم فراولة بودر

طريقة ميلك شيك الحليب بالفراولة

اغسلي الفراولة جيداً ثم قطعي العنق الخضراء. نأخذ الوعاء بالخلاط الكهربائي ونضع الفراولة فيه. أضف الحليب السائل إلى الفراولة. ثم أضف الكمية المطلوبة من السكر. أغلق وعاء الخلاط جيدًا ثم نقوم بتشغيله على المكونات لمدة دقيقتين حتى تمتزج جيدًا. ثم نضيف الآيس كريم مع مكعبات الثلج إلى المكونات ونشغلها مرة أخرى. يُسكب مخفوق الفراولة في أكواب التقديم.

فوائد الفراولة

1. تحسين امتصاص الحديد من الطعام

يمكن أن يؤدي تناول الفراولة بانتظام إلى وجود تحسن في الجهاز الهضمي ويؤدي الي امتصاص الحديد بسرعة ووبالتالي تكون الاستفادة أكثر وتعود الفوائد المحتملة للفراولة وذلك لأان الفراولة مليئة بفيتامين سي، لأن فيتامين سي عنصر غذائي يساعد على تحسين امتصاص الجسم للحديد.

2-تنظيم مستويات ضغط الدم

يمكن أن يساعد أكل فاكهة الفراولة علي تنظيم ضغط الدم حيث تحتوي الفراول علي مواد تقلل من ضغط دم الانسان منها البوتاسيوم وهي من العناصر المفيد للقلب وتقلل الضغط كما ان الفراولة أيضا غنية بمادة الأنثوسيانين وهي تعتبر أحد مضادات الأكسدة القوية ووظيفتها الاهم هي العمل علي توسيع الأوعية الدموية مما يقلل ارتفاع ضغط الدم