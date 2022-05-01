بأسرار الكوافيرات.. أسرار صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي بدون حناء أو اكسجين

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عمر شويل - جدة أسرار صبغ الشعر باللون الذهبي، صبغ الشعر من التغيرات التي تفضل كل سيدة وفتاة إتباعها من فترة للاخري وخاصة في الأعياد والمناسبات، فلذلك يبحثون عن طرق طبيعية لتغير لون الشعر للون مميز مثل الأحمر الذهبي، دون أستخدم أي مواد كيميائية ضارة تسبب تلف الشعر، لأن المواد الطبيعية تعطي لون جميل ومميز بدل من استخدام مستحضرات التجميل التي تتسبب في تساقط الشعر.

بأسرار الكوافيرات.. أسرار صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي

يمكنك استخدام شاي البابونج من خلال نقع أكياس من عشبة شاي البابونج في ماء مغلي لمدة نصف ساعة، ثم قومي بغسل شعرك جيداً بالماء والشامبو وجففي شعرك جيداً، ثم قومي بغسل شعرك بشاي البابونج واتركي علية عليك تكرار هذه الوصفة أكثر من مرة حتي تحصلين على اللون الذهبي الذي ترغبين فيه.

أسرار صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي حناء في البيت

كل ما عليك إحضار كمية مناسبة من هذه الأعشاب الكركم والبابونج والاذريون، عليك نقع الأعشاب في ماء مغلي لمدة ثلث ساعة، ثم عليك تصفية الأعشاب جيداً ثم قومي بغسل شعرك بها، اتركي الخليط على شعرك من ربع إلي ثلث ساعة، اغسلي شعرك جيداً بالماء البارد عليك تكرار هذه الوصفة حتي تحصلين على اللون الذي ترغبين فيه.

أسرار صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي بدون حناء أو أكسجين

قومي بإحضار من 3 إلي 4 ملاعق من مطحون الرواند المجفف وضعي في لتر من الماء، قومي بوضع الإناء الذي به الرواند والماء على النار لمدة ثلث ساعة، قومي برفع الإناء من عل. النار وتركة جانباً لمدة ليلة كاملة، ثم قومي في الصبح بتصفيتة عليك غسل شعرك بماء الرواند من مرتين إلي ثلاث مرات واتركي على شعرك.

طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي بالخطوات

المكونات

كوب من شاي البابونج.

حبة من البطاطس.

عصير ليمونه.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بتقطيع البطاطس بقشرها ثم ضعيها في الخلاط الكهربائي، عليك إضافة البابونج وعصير الليمون إليها وخلطهم جيداً، عليك غسل شعرك وتجفيفة ثم قومي بوضع الخليط على شعرك لمدة 40 دقيقة، اغسلي شعرك جيداً بالشامبو البلسم، عليك تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعياً حتي تحصلين على اللون المطلوب.