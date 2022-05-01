نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوني ملكة بالنشا والخل: وشك حينور في العيد ومن أول استخدام وتحدي2022 في المقال التالي
نقدم لكم كوني ملكة بالنشا والخل , لتبييض البشرة والجسم كله من اول استعمال فوري سوف تجعل بشرتك مشرقة كالقمر وتعمل علي تفتيح البشرة بشكل كبير, ويعطيكي بشرة ناصعة البياض دون اي مشاكل في البشرة او اضرار جانبيه, حيث تبحث كل فتاه علي بشرة جميلة وناعمة , واليكم هذا المعجزة الخرافية في التفتيح ونقدم لكم من خلال موقع ثقفي ومقالنا هذا عن عمل كوني ملكة بالنشا والخل الذي يجعل بشرتك مشرقة كالثلج من اول استعمال فوري ونتائج مبهرة لن تتخيلي درجات التفتيح2022.
مكونات عمل كوني ملكة بالنشا والخل الذي يجعل بشرتك كالقمر فوري
سوف نتعرف علي مكونات الوصفة الخرافية في التفتيح الفوري من أول استعمال للوصفة دون اضرار جانبية او مشاكل للبشرة وهي كالتالي:-
- ثلاث معالق النشا.
- معلقتين من ماء الورد.
- معلقة كبيرة من الخل.
- معلقة من الزبادي.
- نصف ليمونة.
طريقة التحضير
نتعرف الان علي ابسط وأسهل طريقة لتحضير الوصفة في المنزل دون تعب ولا تكلفة للغاية وهي كما يأتي:-
- نقوم بإحضار اناء عميق ثم نضع بداخلة النشا والزبادي والخل مع التقليب الجيد للمكونات حتي نحصل علي خليط متجانس.
- ثم نقوم بوضع ماء الورد ونستمر في التقليب حتي تتجانس المكونات بشكل سليم.
- ثم نضيف عصير الليمون اختياري علي حسب نوع النشرة ونقلب الخليط جيدا حتي يصبح خليط كريمي متجانس.
- ويفضل عدم وضع عصير الليمون اذا كنتي تعاني من حساسية بالبشرة حفظا علي سلامتكم.
طريقة الاستخدام
سوف نتعرف الان علي طريقة بسيطة جدا لاستخدام الخليط علي البشرة بكل سهولة ومن اول استعمال للحصول علي نتائج فورية للتبييض وهي كما يلي:-
- نقوم بغسل البشرة بشكل جيد بالماء الدافئ حتي تصبح خالية من أي غبار او كريمات.
- ثم نضع طبقة من الخليط علي البشرة بتساوي حتي نغطي جميع اجزاء البشرة والرقبة.
- ثم نترك الخليط علي البشرة لمدة تتراوح من بين 15 دقيقة ال 25 دقيقة ثم ونغسل البشرة باستخدام الماء البارد.
- نكر الخطوات مره في اليوم لمدة اسبوع وسوف تلاحظين الفرق الكبير والرهيب في التفتيح بفضل الله.
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