نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصابع الحلوى بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ ومميز وفاخرة وبأقل تكلفة في المقال التالي
أصابع الحلوى ، من ألذ وأشهى الحلويات والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضا، كما أنها من الحلويات التي تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وشكلها الخرافة أيضاً، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، فلا تتطلب وقت ولا مجهود، وبساطة مكوناتها أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة، كما يمكنكم تجربة دونات محشية كاسترد وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة عمل أصابع الحلوى بكل سهولة، وبألذ الوصفات سوف تجعلكم تحضرونها كل يوم، وبأقل تكلفة.
مكونات أصابع الحلوى
تتكون أصابع الحلوى من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 400 جم بسكويت سادة.
- كوب من الحليب المحلى المكثف.
- نصف كوب من الحليب السائل.
- 150 جم شوكولاتة داكنة.
- ملعقة كبيرة من اللوز المبشور أو الفول السوداني.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل أصابع الحلوى بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:
- نحضر محضرة الطعام، ثم نضع فيها البسكويت السادة، ثم نطحنه ناعم.
- ثم نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البسكويت المطحون والحليب المحلى المكثف، ثم نخلط جيدا.
- ثم نضيف الحليب السائل ونخلط جيدا.
- بعد ذلك نشكل الخليط إلى أصابع.
- ثم ندخل الأصابع في المجمد ونتركها لمدة نصف ساعة.
- ثم نحضر وعاء ونضيف إليه الشوكولاتة الداكنة بعد تقطيعها مكعبات.
- بعد ذلك نضع الوعاء في الميكروويف أو على حمام مائي حتى تذوب الشوكولاتة.
- ثم نضيف إلى الشوكولاتة المذابة اللوز المبشور ونقلب جيدا حتى يتجانس الخليط.
- ثم نخرج أصابع الحلوى من المجمد، ثم نغمس كل إصبع في الشوكولاتة المذابة، ثم نصفيه جيدا ونضعه على ورقة زبدة.
- ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.
- ثم ندخل الأصابع في الثلاجة ونتركهم حتى يبردوا.
- بعد ذلك نخرج الأصابع من الثلاجة.
- ثم نقدم الحلوى في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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