بطريقة بسيطة اعملي الترمس الشهي لأحلى تسالي في العيد لكي ولضيوفك

يعد الترمس الني من التسالي الشهية التي يقبل عليها الكثيرين حيث يتم تحضيره في الأعياد كما يقبل عليه الكثيرين من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيره بسهولة في المنزل، كما أن طريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت حيث يمكن تحضيره في يومين، وهنا سوف نقدمه بطعم مميز ورائع، كما تحتوي طريقة عمل الترمس على مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الترمس والملح، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل الترمس الني بطعم رائع في المنزل.

مقادير عمل الترمس الني

يحتوي الترمس الني على عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

كمية من الماء.

نصف كيلو من الترمس المجفف.

كمية من الملح حسب الرغبة.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير الترمس بطعم رائع لكي ولضيوفك في العيد يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نحضر وعاء عميق ونقوم بوضع كمية من الماء الدافئ مع نصف كيلو من حبوب الترمس الجاف. نتركه في الماء لمدة يوم كامل مع تغيير الماء كل ساعتين تقريبا حتى نتخلص من المرارة. بعد مرور الوقت نقوم بتصفية الترمس من الماء ونضعه في إناء مع وضع الماء ونتركه على النار لمدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة. ثم بعد ذلك نقوم بتصفيته ورشه بالملح ووضع في طبق التقديم ويصبح جاهز للتقديم، ايضاً يمكن نقعه في ماء بالملح ووضعه داخل الثلاجة ويصبح جاهز عند الاستخدام. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق ترمس لأحلى مشاهدين ومتابعين في العيد وبالهنا والشفا.

فوائد الترمس الصحية

هناك فوائد صحية عديدة للترمس على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-