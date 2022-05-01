نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى وأسرع روتين ليلة العيد إزالة شعر الجسم وتفتيح الأماكن الحساسة وتعطير الجسم وترطيبه في المقال التالي

تهتم كل مرأة بجمالها خاصة قبل الأعياد لكي يكون لها إطلالة جذابة أمام الجميع وفي ليلة الوقفة تتبع الكثير من الفتيات روتين خاص للجسم بداية من التقشير وإزالة الشعر والترطيب والتفتيح، والكثير منهم يذهب إلى صالونات التجميل ويدفع مبالغ كبيرة ولذلك نقدم لكم اليوم أقوى روتين للعناية بالبشرة والجسم كاملا بمكونات طبيعية من البيت. أقوى وأسرع روتين للعناية بالجسم في ليلة العيد أول خطوة هي تقشير الجسم والتخلص من الجلد ويكون ذلك من خلال خلط 4 ملاعق من السكر الخشن مع ملعقة من القهوة.

وأيضا ملعقة من زيت جوز الهند و2 ملعقة من أي شاور جل مفضل لديك ونمزج المكونات ثم يوضع على بشرة رطبة ويفرك بحركات دائرية.

نغسل البشرة بالماء الفاتر وتجفف جيدا ثم نزيل الشعر باستخدام الحلاوة أو الشفرات أو الشمع البارد وتغسل بالماء المقشر يساعد في التخلص من جلد الوزة.

ويقوم بتفتيح البشرة بعد ذلك ندهن البشرة بقطنة موجود عليها قطرات من زيت الورد لترطيب البشرة وغلق المسام.

ويمكنك أيضا استخدام أي نوع مرطب حتى لا يحدث التهابات بالبشرة أو حكة والآن قومي بأخذ الشاور بالماء الدافئ. ماسكات لتفتيح البشرة التوت الأزرق وعصير الليمون: المكونات: ملعقة كبيرة من التوت الأزرق.

ملعقة كبيرة من عصير الخيار.

ملعقة من عصير الليمون.

2 ملعقة كبيرة صودا الخبز.

2 ملعقة كبيرة ماء. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط المكونات مع بعض في بولة عميقة ثم يوضع على الوجه والأماكن الغامقة بالجسم واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء.

هذه الخلطة يوجد بها مضادات أكسدة طبيعية والليمون يوجد به نسبة عالية من فيتامين c وبالتالي تصبح البشرة بيضاء ومشرقة. 2. بياض البيض والكاكاو: المكونات: بياض بيضة.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

ملعقة من العسل.

ملعقة كبيرة من القشطة. طريقة التحضير والاستخدام: نخفق بياض البيض مع العسل حتى يصبح القوام كثيف ثم يضاف الكاكاو مع القشطة ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات.

نوزع الخليط على البشرة بالكامل واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر هذه الوصفة تزيل الجلد الميت وتشد البشرة وتحارب التجاعيد.

ويوجد بها حمض اللاكتيك الذي يقوم بترطيب الجلد ويعطيها الشباب والإشراقة في دقائق معدودة. عمر شويل - جدة أقوى وأسرع روتين ليلة العيد إزالة شعر الجسم وتفتيح الأماكن الحساسة وتعطير الجسم وترطيبه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوى وأسرع روتين ليلة العيد إزالة شعر الجسم وتفتيح الأماكن الحساسة وتعطير الجسم وترطيبه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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