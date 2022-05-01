ماسك المايونيز السحري لفرد الشعر وفوائد المذهلة كبديل للكيراتين

ماسك المايونيز السحري لفرد الشعر حيث يرتبط جفاف الشعر بالجفاف الشديد في فروة الرأس، المرتبط بقلة إفراز الغدد الدهنية للدهون يصبح الشعر بعد ذلك هشًا ويصعب تصفيفه وباهتًا وغير لامع جدًا، في هذه المقالة ، سوف نقدم لك أفضل علاج منزلي يمكنك استخدامه لإصلاح مشكلة الشعر وبالتالي جعل شعرك يبدو مبهرًا، إليك ماسك من المايونيز التي تساعد في محاربة جفاف الشعر أو قشرة الرأس، وتعمل علي فرده، استخدم هذا الخيار إذا بدت بصيلاتك منتفخة، لأن الكافيين يمكن أن يساعد في تدفق الدم.

ماسك المايونيز السحري لفرد الشعر

يجمع المايونيز بين ثلاثة من أفضل المكونات الطبيعية لجعل الشعر أكثر جمالاً وإصلاح الأجزاء الأكثر تضرراً، هذه المكونات هي البيض وزيت الزيتون والخل لكل منها خصائص ممتازة لتغذية وترطيب وتجديد الشعر الجاف والتالف من الجذور إلى الأطراف. يُعد الجمع في نفس المكون علاجًا منزليًا ممتازًا لشعر أكثر صحة ونعومة وإشراقًا،

المكونات

نستخدم نصف كوب من المايونيز

بيضة واحدة

ملعقتان كبيرتان من القهوة سريعة التحضير

طريقة التحضير

اخفقي البيضة ثم أضيفي المايونيز شيئا فشيئا. يقلب جيدا ويضاف القهوة. ضعي القناع من الجذور إلى الأطراف واستفيدي من ذلك لمنح فروة رأسك تدليكًا لطيفًا. ثم اتركيه طوال الليل بمجرد تغطية كل الشعر في القناع. اغسل في اليوم التالي بماء بارد وشامبو خالٍ من الكبريتات. ضعي هذا القناع مرتين في الأسبوع حتى تظهر قشرة الرأس. يمكنك أيضًا تطبيقه مرة واحدة في الأسبوع ، كل هذا يتوقف على النتائج التي تحصل عليها.

فوائد المايونيز للشعر