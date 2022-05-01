طريقة صبغة الشعر باللون الأشقر الرمادي في البيت بدون صبغة أو حنه بمكونات طبيعية 100% و النتيجة رائعة

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صبغة الشعر باللون الأشقر الرمادي بدون صبغة أو حنه بمكونات طبيعية، الشعر هو تاج الجمال التي تتزين به كل سيدة وفتاة، لذلك يعد له الاهتمام الأول عند جميع السيدات والفتيات من مختلف الأعمار، ويسعون في دائما على تغيير الشعر بكافة الطرق سواء بتمشيط الشعر أشكال مختلفة أو قص الشعر و ايضًا يقومون يتغير لون الشعر، وعند قدوم المناسبات والأعياد والاحتفالات تبدأ كل سيدة بالتجهيز إلي تلك المناسبة والتغيير من شعرها، تفصلنا ساعات قليلة ويحل علينا عيد الفطر المبارك ويزداد النساء الذهاب إلى صالونات التجميل لتغيير لون شعرها ولكن دائما يقومون باستخدام الصبغات الكيماويات التي تحتوي على مواد كيميائية تضعف الشعر وتقصفه، لذلك وجدنا لكم صبغة طبيعية 100% لصبغة الشعر باللون الأشقر الرمادي الجميل مثل عارضات الأزياء و الفنانات.
صبغة الشعر باللون الأشقر الرمادي بدون صبغة أو حنه
سنقدم لكم صبغه طبيعيه بدون حناء أو كيماويات لتغيير لون الشعر إلى اللون الأشقر الرمادي، مكونات الصبغة هي:
- حبة واحدة من البيض.
- 5 معالق كبيرة من الكركم.
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- كبسوله من فيتامين اي E.
- 2 ملعقة كبيرة من خل التفاح.
- ملعقة كبيرة من الزبادي.
لتثبيت اللون
- لتر من الماء.
- 3 معالق كبيرة من خل التفاح.
طريقة تحضير صبغة الشعر باللون الأشقر الرمادي
هناك الكثير من أنواع الصبغات المصنعة في الخارج الجاهزة، ولكنها معظم هذه المنتجات تحتوى على مواد كيميائية وهذا لكى يتم تثبيت اللون، ولكن هذه المكونات خطيرة جدًا على الشعر و تؤدي إلى اضرار كثيرها منها التساقط و التقصف والهيشان، لهذا وجدنا لكم صبغة طبيعية 100% بدون إضافة صبغة أو حناء، كما أن مكونات الصبغة ستجعل شعرك ناعم مثل الحرير، طريقة تحضير صبغة الشعر باللون الأشقر الرمادي هي:
- في البداية نأتي بوعاء ونقوم بوضع البيضه و نقوم بخفقه جيدًا حتى يمتزجا، لا تقلقي من رائحة البيض لن تظهر أبداً بعد إضافة المكونات الأخرى.
- بعد ذلك نضيف مقدار الكركم على البيضة ونقلبهم مع بعضهم حتى يمتزجا.
- ثم نضيف زيت الزيتون على الخليط ونقلبه مع بعضهم جيدًا لابد أن تمتزج المكونات لكى لا يحدث تكتلات.
- نضيف بعد ذلك خل التفاح والزبادي ونقلبهم مع بعضهم جيدًا حتى يصبح لدي قوام كريمي، ملحوظة هذه الكمية من الصبغة لشعر ليس طويل، يمكنك مضاعفة الكمية اذا كان شعرك طويل وثقيل.
خطوات صبغة الشعر باللون الأشقر الرمادي
- نأتي بالخلطة ونقوم بتوزيعها من بداية فروة الرأس حتى الأطراف.
- لابد من فرك خليط الصبغة بالشعر جيداً ومن الأطراف والجوانب.
- بعد ذلك نقوم بلف الشعر والرأس بورق استرتش لكى يتخلل الخليط مع الشعر.
- نترك الصبغة على الشعر لمدة ليلة كاملة بحد أقصى 6 ساعات لكى تحصلين على اللون الأشقر الرمادي المميز.
- بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء الجاري والشامبو حتى نتخلص من الخليط.
- في آخر غسلة للشعر نقوم بخلط لتر من الماء مع 3 معالق من خل التفاح مع بعضهم.
- ثم نقوم بغسل الشعر بهذا المحلول لتثبيت اللون، هكذا ستحصلين على لون أشقر رمادي مميز وثابت.
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