نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة عجينة البريوش المدهشة لعمل أفضل المخبوزات في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة عجينة البريوش المدهشة نقوم بنشرها لكل السيدات التي يبحثون عن طريقة عمل عجينة البريوش، التي تعتبر من أفضل أنواع العجين المستخدمة في تحضير الحلويات مثل القرفة أو الفطائر المحشوة بصوص الشوكولاتة/ هذه العجينة سهلة التحضير مع توفر مكوناتها لكنها لا تزال تعطيك نتيجة رائعة ومناسبة للحشو بالحشوة المفضلة لديك.

المكونات

هذه وصفة بسيطة وسريعة وسهلة لتحضير عجينة البريوش في وقت قصير! اتبع الوصفة للحصول على نتيجة مفاجئة.

اخلطي أولاً 2 ملعقة كبيرة حليب

1 ملعقة كبيرة سكر

1/4 ملعقة صغيرة خميرة فورية 100 جرام

دقيق لجميع الأغراض

1 بيضة

خلطة ثانية

200 جرام دقيق لجميع الأغراض 2 ملعقة كبيرة سكر 1 1/4 ملعقة صغيرة خميرة فورية 1/2 ملعقة صغيرة ملح أخرى 2 بيضة 100 جم تحضير الزبدة

طريقة تحضير عجينة البريوش

اخلطي جميع مكونات الخليط الأول مع شوكة حتى يصبح قوام الخليط متماسكاً معجوناً كثيفاً. اسكبي في وعاء الخلاط الكهربائي (لمزيد من النكهة ، اتركيه حتى يتخمر لمدة ساعة ، أو ضعيه في الثلاجة طوال الليل ، ثم ضعيه في وعاء الخلاط عندما تريدين صنع العجين). عندما تكون جاهزًا لعمل الخليط ، اخفقي مكونات الخليط الثاني…. مثل هذا: اسكبي الخليط في وعاء الخلاط فوق العجينة. اتركه يرتاح لمدة ساعتين وساعتين ونصف إذا تم تبريد العجين. ثم أضيفي بيضتين باردتين ، وباستخدام خطاف الخفق الكهربائي ، اخفقي المزيج لمدة 2-3 دقائق على سرعة متوسطة. عندما تصبح العجينة متجانسة ابدأ بإضافة الزبدة الطرية. أضف ملعقة واحدة في كل مرة، واترك الخليط يمتص كل إضافة قبل إضافة أخرى. تصبح العجينة لزجة ….. هذا طبيعي. بمجرد أن يصبح الخليط ناعمًا (وقد يستغرق ذلك بضع دقائق) ، اكشط جوانب الوعاء وضع الخليط في وعاء آخر نظيف. اتركه يرتفع لمدة ساعة ونصف أخرى حتى يبدو مثل هذا: غطيه حتى يصبح جاهزًا للاستخدام. (ستحتفظ به لمدة تصل إلى ثلاثة أيام في الثلاجة ويمكن تجميدها لعدة أشهر).

اتبع هذه النصائح لمساعدتك على تحضير عجينة البريوش المثالية

يُقال أن عجن البريوش عملية شاقة ، لذلك نسعى دائمًا لشرائه جاهزًا. ولكن ماذا لو كان بإمكانك فعل ذلك في المنزل والاستمتاع به؟ يساعدك الخلاط المستمر على تحقيق نتائج رائعة من خلال خلط المكونات بوقت وجهد أقل مما يتطلبه العجن باليد. بعد ذلك ستشعر أن الأمر يستحق الأكل!

تأكد من عدم نفاد الخميرة

قبل البدء في العجن ، جربي الخميرة حتى لا تفسد الوصفة بأكملها. على سبيل المثال ، يمكنك وضع نصف كوب من الماء الدافئ في وعاء ثم إضافة الخميرة والقليل من السكر. حرك الخليط واتركه يغلي لبضع دقائق. إذا ظهرت فقاعات على سطح الماء ، فإن الخميرة جيدة للاستخدام. انتبه لدرجة حرارة الزبدة

تأكد من أن الزبدة في درجة حرارة الغرفة قبل استخدامها. وإلا فلن تلتصق بالعجين وستحصل على خبز غير متساوٍ. بعد خلط الخميرة الفورية وجميع المكونات الأخرى في خلاط ماسترشيف جورميه + ، أضيفي ملعقة الزبدة بالملعقة حتى تنفد الكمية. استمر في التقليب حتى يتم امتصاص الزبدة بالكامل