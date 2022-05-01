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يبحث كثير من السيدات عن وصفات طبيعية لتفتيح بشرتهم وجعلها أكثر نضارة ومع زيادة السن تظهر على كثير منكم التجاعيد وتريدون التخلص منها، ويعد لبان الدكر من أكثر الكريمات الطبيعية التي يبحث الكثيرون عن طريقة تحضيره للتخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تظهر على البشرة حيث أنه مكون من الجيلاتين الذي يعمل على شد البشرة ونقائها ويمنع البقع، إليكم طريقة تحضير الكريم لينهي ظهور أي بقع ويفتح بشرتكم. مكونات عمل كريم النشا ولبان الدكر لتفتيح البشرة كمية من لبان الدكر البودر

ملعقة واحدة صغيرة من الشوفان

مقدار ملعقة واحدة كبيرة من القمح

ملعقة واحدة من العسل

نصف ملعقة من العرقسوس المطحون طريقة تحضير كريم النشا ولبان الدكر لتفتيح البشرة أولا نحضر وعاء ونضع به كمية من الماء ثم نضع به لبان الدكر ونتركه لمدة ساعة على الأقل.

ثم نقوم بتصفيته ونأخذ الماء ونقوم بإضافة الشوفان والنشا والعسل والعرقسوس مع التقليب جيدا حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها البعض.

نضع الكريم في علبة نظيفة لحفظه.

بعد ذلك نبدأ بإضافة هذا الكريم على البشرة وننتظر لمدة عشر دقائق.

ثم نقوم بغسل البشرة جيدا بالماء الدافئ ونضع كريم مرطب مناسب للبشرة. مقادير عمل كريم النشا ولبان الدكر في المنزل ملعقة واحدة كبيرة من لبان الدكر (حصى)

كوب واحد من الماء

ملعقة واحدة كبيرة من النشا عمل كريم النشا ولبان الدكر في المنزل أولا نقوم بنقع لبان الدكر في كمية من الماء المغلي لمدة ليلة واحدة.

ثم نقوم بتصفية اللبان من الماء بالمصفاة ونحتفظ بالماء.

بعد ذلك نضع النشا في كوب الماء مع التقليب جيدا.

ثم نضع جميع المكونات على نار متوسطة مع الاستمرار في التقليب حتى نحصل على قوام كريمي.

نترك الخليط حتى يبرد قليلا، ثم نضعه على البشرة ونتركه لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك نقوم بشطف البشرة بالماء جيدا.

يفضل وضع هذا الكريم مرتين أسبوعيا. فوائد لبان الذكر للبشرة يعمل على تقليل ظهور علامات كبر السن.

يقوم بترطيب البشرة ويحافظ على نضارتها.

يعمل على تخليص البشرة من أي بقع داكنة. عمر شويل - جدة طريقة تحضير كريم النشا ولبان الدكر لتفتيح البشرة وترطيبها بمكونات طبيعية - ثقفني

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