نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلى تراب الملوك أسهل وأسرع حلى بارد بدون فرن أو بيض بمكونات بسيطة في المقال التالي
حلى تراب الملوك يعد من أسهل و أسرع الوصفات التي يمكن أن تحضيري منها وصفة حلوى سريعة و بسيطة جدًا، كما أنها من ألذ الحلويات التي ستنال على إعجاب جميع أفراد أسرتك، جميع السيدات يبحثون عن وصفات جديدة يمكنهم أن يحضرون بها حلوي سهلة وسريعة ووجدنا لكم حلوى حلى تراب الملوك البارد الذي يتكون من مكونات بسيطة جدًا واقتصادية لا تكلفك الكثير كما أنه من المؤكد تواجدها في منزلك، وطريقة تحضيرها سهله جدًا لن تحتاجي أطباق أو خطوات كثيرة في تحضيرها.
مكونات حلى تراب الملوك البارد
انتشر كثيراً على صفحات التواصل الاجتماعي تداول وصفة حلى تراب الملوك لهذا بدء الجميع يتساءل عن طريقة تحضيرها الصحيحة ومكوناتها وهي:
- باكيت كبير من بسكويت السادة ماري أو أي نوع محبب ما يعادل 220 جرام.
- نصف كوب من السوداني أو المكسرات المجروشة.
- علبة من كريم الشانتية ما يعادل 150 جرام.
- كوب من الحليب مثلج.
- نصف ملعقة من القشطة.
- كوب من القشطة البلدي ما يعادل 170 جرام.
- ملعقة من الكاكاو.
طريقة تحضير حلى تراب الملوك البارد
سنقدم لكم الطريقة الأصلية لتحضير حلى تراب الملوك البارد اللذيذ والشهي المتخلف عن أنواع الحلويات الاخرى، طريقة التحضير هي:
- أولاً نقوم بتحضير البسكويت ووضعة في الكبة ونتركه يفرم تماماً حتى يصبح ناعم جدًا.
- بعد ذلك نقوم بوضع المكسرات أو السوداني على البسكويت فى الكبة ونتركها حتى يصبح ناعم ايضًا المكسرات ستعطي للمذاق حلى تراب الملوك البارد طعم مميز.
- في طبق نضيف عبوة الكريم الشانتيه و كوب من الحليب المثلج و كوب القشطة.
- بعد ذلك نبدأ بضرب جميع هذه المكونات حتى يصبح قوامها الكريم الشانية ناعم.
- نضيف الفانيليا على الكريم شانتية ونخلطهم.
- يوضع الكريم شانتية في كيس الحلواني لكي يسهل استخدامها.
- نقوم بعد ذلك بوضع طبقة من الكريم الشانتيه في صينية التقديم ثم طبقة من البسكويت بالمكسرات ثم طبقة من الكريم وتستمر هكذا حتى ننتهي من جميع الكمية.
- نزين الوجه بتوزيع ملعقة الكاكاو على وجة الصينية.
- يفضل وضع صينية حلى تراب الملوك الباردة في الثلاجة لمدة ساعة لكي تتماسك قليلاً.
- نبدأ بتقطيعها وتقديمها للطعام.
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