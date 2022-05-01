حلى تراب الملوك أسهل وأسرع حلى بارد بدون فرن أو بيض بمكونات بسيطة

حلى تراب الملوك يعد من أسهل و أسرع الوصفات التي يمكن أن تحضيري منها وصفة حلوى سريعة و بسيطة جدًا، كما أنها من ألذ الحلويات التي ستنال على إعجاب جميع أفراد أسرتك، جميع السيدات يبحثون عن وصفات جديدة يمكنهم أن يحضرون بها حلوي سهلة وسريعة ووجدنا لكم حلوى حلى تراب الملوك البارد الذي يتكون من مكونات بسيطة جدًا واقتصادية لا تكلفك الكثير كما أنه من المؤكد تواجدها في منزلك، وطريقة تحضيرها سهله جدًا لن تحتاجي أطباق أو خطوات كثيرة في تحضيرها.

مكونات حلى تراب الملوك البارد

انتشر كثيراً على صفحات التواصل الاجتماعي تداول وصفة حلى تراب الملوك لهذا بدء الجميع يتساءل عن طريقة تحضيرها الصحيحة ومكوناتها وهي:

باكيت كبير من بسكويت السادة ماري أو أي نوع محبب ما يعادل 220 جرام.

نصف كوب من السوداني أو المكسرات المجروشة.

علبة من كريم الشانتية ما يعادل 150 جرام.

كوب من الحليب مثلج.

نصف ملعقة من القشطة.

كوب من القشطة البلدي ما يعادل 170 جرام.

ملعقة من الكاكاو.

طريقة تحضير حلى تراب الملوك البارد

سنقدم لكم الطريقة الأصلية لتحضير حلى تراب الملوك البارد اللذيذ والشهي المتخلف عن أنواع الحلويات الاخرى، طريقة التحضير هي: