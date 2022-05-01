تعالى أقولك على المشروب السحري..مشروب كولاجين السحري لتفتيح الأماكن الداكنة وتفتيح البشرة وعلاج مشاكل الشعر

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مشروب كولاجين السحري لتفتيح الأماكن الداكنة وتفتيح البشرة وعلاج مشاكل الشعر، يعتبر الكولاجين من المواد الفعالة في البشرة وتوجد بصورة طبيعية في البشرة لحمايتها من علامات تقدم العمر وخالية من التجاعيد وتجعلها مشرقة ونضرة،كلما تقدم العمر تقل نسبة الكولاجين في البشرة وتلجأ بعض السيدات فى استخدام مواد باهظة الثمن والبعض يلجأ لعمليات جراحية،لكن يمكن صناعة كولاجين طبيعي وفعال في المنزل دون تعب أو تكلفة. مشروب كولاجين السحري لتفتيح الأماكن الداكنة سوف نقدم لكم أكثر من وصفه من مشروب الكولاجين لتفتيح البشرة وتطويل وتكثيف الشعر المكونات: 4 ملاعق صغيرة من لبان الدكر.

فنجان من الماء الساخن درجة الغليان. طريقة التحضير والاستعمال: في وعاء صغير نقوم بوضع ملاعق لبان الدكر ونسكب عليه الماء الساخن ونقلب جيدا.

نقوم بتغليف الوعاء وتركه جانبا لمدة لا تقل عن 24 ساعة حتى يتغير لون المياه ويصبح أبيض.

ثم نقوم بفصل اللبان عن المياه عن طريق تصفيته ووضعه في البراد للاستخدام لاحقا.

نقوم بتنظيف البشرة جيدا ونأتي بقطعة قطنية نظيفة نضع عليها مشروب لبان الدكر و تمرره على البشرة ونتركه لمدة لا تقل عن 20 دقيقة،ثم نقوم بتنظيف الوجه بالماء ساخن قليلا،نقوم بترطيب البشرة باستخدام كريم مرطب المفضل لديك.

تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج مرضية وبشرة حيوية. طريقة أخرى: يمكن عمل مشروب كولاجين بنفس الخطوات السابقة ولكن مع تغيرات بسيطة.

نقوم بوضع فنجانين من الماء الساخن درجة الغليان.

نضع عليه كمية مناسبة من لبان الدكر.

نقوم بتغليف المنقوع وتركه جانبا لمدة لا تقل عن 24 ساعة.

نقوم بشرب فنجان كل يوم قبل الاستعداد للنوم.

ثم نقوم بتكرير الوصفة للحصول عن نتائج مضمونة ومرضية وبشرة شبابية نضرة، كما إنه يعالج مشكله تساقط الشعر وإنبات الفراغات وصفه لبان الدكر لتطويل وتكثيف الشعر قد يجهل الكثير أهمية لبان الدكر في علاج مشكلة تساقط الشعر المكونات: ملعقتين كبيرتين من لبان الدكر.

ملعقة صغيرة زيت جوز الهند.

وملعقة صغيرة نشا.

كوب ماء ساخن درجة الغليان. طريقة التحضير والاستعمال: في بولة صغيرة نقوم بوضع كوب الماء الساخن ونضع عليه ملعقتين لبان الدكر ونتركه طوال الليل.

نقوم بتصفية المنقولة ونأخذ الماء الأبيض فقط.

نضع ملعقة النشا ومعلقة زيت جوز الهند على الماء ونقلب جيدا حتى تمتزج.

ثم نضع الخليط على البشرة ونتركه لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر.

ونقوم بتكرار الوصفة مرة واحدة كل 6 أيام للحصول على نتائج مرضية. عمر شويل - جدة تعالى أقولك على المشروب السحري..مشروب كولاجين السحري لتفتيح الأماكن الداكنة وتفتيح البشرة وعلاج مشاكل الشعر - ثقفني

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