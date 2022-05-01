نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الطماطم المذهلة لتبييض البشرة ستكوني ملكة جمال في المقال التالي
يعتبر تبييض البشرة وتفتيحها إجراءً مهماً للوجه والرقبة، وذلك لأسباب عديدة منها التعرض للشمس، واستخدام المواد الكيميائية، والكريمات والأقنعة الخاطئة، أو بسبب مشاكل صحية، يمكن أن تسبب الكريمات والأقنعة التجميلية التي تحتوي على العديد من المكونات الكيميائية ضررًا كبيرًا لصحة بشرتنا عند استخدامها لفترة طويلة من الزمن، أو عند استخدامها بكثرة في نفس الوقت. لذلك فمن الأفضل استخدام المكونات الطبيعية لتبييض وتفتيح البشرة الدهنية والجافة، والقضاء على مشاكل البشرة المتعددة وتوفير العناصر الغذائية للبشرة ، مما سيتيح لك تحقيق نتائج ممتازة في وقت قصير.
تبييض البشرة وتفتيحها
لن أتظاهر بأنني من محبي البشرة الفاتحة أكثر مما هي عليه بالفعل، ولكن ليس هناك شك في أن بعض النساء لديهن بشرة دهنية وجافة مع مشاكل تصبغ ، ويخشى استخدام الكريمات الخاطئة وجعل الوضع أسوأ . إنهم يريدون خلطات طبيعية إن أمكن لأن العديد من الكريمات الكيميائية معروفة بأنها ضارة بالجسم، ليس سراً أن أسلافنا استخدموا العلاجات الطبيعية لعلاج أمراضهم والحفاظ على بشرة صحية ، فلماذا لا نفعل الشيء نفسه؟ في هذه المقالة ، سنناقش بعضًا من أكثر المكونات الطبيعية قيمة والتي ثبت بمرور الوقت أنها تعالج بأمان العديد من الأمراض الجلدية وتفتيح الوجه أو الذراعين أو الساقين.
وصفة الطماطم لتفتيح البشرة الدهنية
تعتبر الطماطم ، بلونها الأحمر وقوامها المطاطي، مكونًا لا غنى عنه في المأكولات العالمية بشكل عام. إنها ليست لذيذة فحسب، ولكنها مغذية جدًا أيضًا، حيث أن الطماطم مليئة بفيتامين سي ومضادات الأكسدة تعد الطماطم مصدرًا غنيًا للكاروتينات (اللايكوبين على وجه الخصوص)، والتي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق منع أكسدة جزيئات الكوليسترول الضار LDL وتقليل تراكم الصفائح الدموية والطماطم لها خصائص تقشير وترطيب، وتجعل وجهي فائق النعومة سمعت أنه يعمل بشكل رائع للبشرة الجافة أيضًا.
طريقة عمل الوصفة
- تهرس حبة طماطم ثم تقسم على الوجه ويترك القناع حتى يجف على القشرة.
- ضع طبقة أخرى من معجون الطماطم على الوجه واتركه حتى يجف مرة أخرى بعد حوالي 20 دقيقة.
- بعد ذلك قم بغسل الوجه بالماء الفاتر
- يمكن تكرار هذه الوصفة مرتين كل أسبوع.
- يمكنك خلط الطماطم المهروسة وضيف لها ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان ، وكذلك ملعقة صغيرة من الزبادي ثم نضع هذه الوصفة علي الوجه، ونتركها لمدة ثلث ساعة وبعد ذلك نقوم بغسله بالماء الدافئ ويمكن للسيدات عمل هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لتقشيرها. تنعيم وتبييض البشرة.
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