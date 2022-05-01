وصفة الملح لإزالة قولي وداعاً لشعر الوجه والجسم..بملعقة ملح واحدة تخلصي من من شعر الوجه والجسم بدون أي ألمالوجه والجسم

بملعقة ملح واحدة تخلصي من من شعر الوجه والجسم بدون أي ألم، يعتبر وصفة الملح لإزالة الشعر الوجه، والجسم من أهم الوصفات الطبيعية التي تساعد في التخلص من شعر الوجه، والجسم بطرق بسيطة مع إنجاز في الوقت، والجهد بالإضافة إلى أن الملح يحتوي على العديد من الفوائد التي تعمل على ترطيب البشرة بشكل كبير وفيما يلي نتعرف على أهم أفضل الوصفات التي تساعد على التخلص من شعر الجسم والتي تحتوي على الملح فتابعونا.

بملعقة ملح واحدة تخلصي من من شعر الوجه

قد تعانى الكثير من مشكلة الشعر الزائد والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم طريقة بسيطة للتخلص من شعر الجسم الزائد

المكونات

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب مناسب من المياه.

طريقة التحضير

يتم وضع الملح مع النشا في وعاء من الماء.

بالإضافة إلى يتم وضع المكون على الوجه، بعد ذلك تنتظر الفتاة حوالي ربع ساعة.

بعد مرور حوالي ربع ساعة، يتم استخدام قطنة، وذلك لإزالة الخليط من الوجه.

عند إزالة الخليط، يتم إزالة معه الشعر الذي يتواجد في الوجه.

كذلك يتم غسل الوجه بالصابون مع الماء، وذلك من أجل إعادة النضارة إلى الوجه بعد وضع الخليط عليه، يفضل أن تكون الصابونة طبية.

وصفة الملح والحمص لإزالة الشعر

سوف نقدم لكم وصفه اخري بالملح للتخلص من شعر الوجه والجسم كله

المكونات

كمية مناسبة من الملح.

ملعقتان من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

كمية كبيرة من الحمص.

ملعقة من الخل.

طريقة التحضير