نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الملح لإزالة قولي وداعاً لشعر الوجه والجسم..بملعقة ملح واحدة تخلصي من من شعر الوجه والجسم بدون أي ألمالوجه والجسم في المقال التالي
بملعقة ملح واحدة تخلصي من من شعر الوجه والجسم بدون أي ألم، يعتبر وصفة الملح لإزالة الشعر الوجه، والجسم من أهم الوصفات الطبيعية التي تساعد في التخلص من شعر الوجه، والجسم بطرق بسيطة مع إنجاز في الوقت، والجهد بالإضافة إلى أن الملح يحتوي على العديد من الفوائد التي تعمل على ترطيب البشرة بشكل كبير وفيما يلي نتعرف على أهم أفضل الوصفات التي تساعد على التخلص من شعر الجسم والتي تحتوي على الملح فتابعونا.
بملعقة ملح واحدة تخلصي من من شعر الوجه
قد تعانى الكثير من مشكلة الشعر الزائد والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم طريقة بسيطة للتخلص من شعر الجسم الزائد
المكونات
- ملعقة كبيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- كوب مناسب من المياه.
طريقة التحضير
- يتم وضع الملح مع النشا في وعاء من الماء.
- بالإضافة إلى يتم وضع المكون على الوجه، بعد ذلك تنتظر الفتاة حوالي ربع ساعة.
- بعد مرور حوالي ربع ساعة، يتم استخدام قطنة، وذلك لإزالة الخليط من الوجه.
- عند إزالة الخليط، يتم إزالة معه الشعر الذي يتواجد في الوجه.
- كذلك يتم غسل الوجه بالصابون مع الماء، وذلك من أجل إعادة النضارة إلى الوجه بعد وضع الخليط عليه، يفضل أن تكون الصابونة طبية.
وصفة الملح والحمص لإزالة الشعر
سوف نقدم لكم وصفه اخري بالملح للتخلص من شعر الوجه والجسم كله
المكونات
- كمية مناسبة من الملح.
- ملعقتان من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من زيت اللوز.
- كمية كبيرة من الحمص.
- ملعقة من الخل.
طريقة التحضير
- يتم وضع الملح، مع زيت الزيتون، مع زيت اللوز في وعاء.
- بالإضافة إلى يتم إضافة الحمص إلى الوعاء، مع وضع ملعقة من الخل.
- كذلك يتم وضع المكون على الوجه، ويتم الانتظار حوالي نصف ساعة من أجل وضع الخليط على الوجه.
- بعد ذلك يتم استخدام قطنة، من أجل إزالة الخليط من وجه الفتاة.
- يفضل وضع كريم مرطب مثل كريم ايفا بالعسل، من أجل منع حدوث التهابات في البشرة.
- يتم تكرار الوصفة كل أسبوع حيث تتسم تلك الوصفة بأنها تزيل الشعر من جذوره.
- كذلك من الممكن أن تقوم الفتاة بإضافة الزنحبيل إلى الوصفة حيث يتميز الزنجبيل بأنه يقوم بفتح مسام البشرة، ويعمل على تجديد الخلايا بها.
- مراعاة الانتظام على تلك الوصفات بشكل منتظم للحصول على أفضل النتائج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة الملح لإزالة قولي وداعاً لشعر الوجه والجسم..بملعقة ملح واحدة تخلصي من من شعر الوجه والجسم بدون أي ألمالوجه والجسم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.