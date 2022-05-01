نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم الوصفات الطبيعية الفعالة لتفتيح البشرة في وقت قليل في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات طبيعية مجربة لتفتيح البشرة تعاني حيث تعاني بعض النساء من بقع داكنة على الوجه نتيجة التعرض الطويل للشمس، هذه البقع على الوجه ليست ممتعة للرؤية ويمكن أن تجعلك تفقد الثقة في مظهرك الخارجي، يختار البعض الآخر استخدام مستحضرات التجميل لعلاج هذه المشكلات، لكنها قد تكون أكثر تكلفة وتحتوي على مواد كيميائية ضارة يمكن أن تسبب آثارًا جانبية أخرى بسبب هذه المشكلة، يتساءل الكثيرون عن كيفية التخلص من البقع الداكنة على الوجه هناك العديد من الوصفات الطبيعية، والتي تكون في بعض الأحيان مفضلة على مستحضرات التجميل باهظة الثمن، لأنها تعالج المشكلة من خلال توفير العناصر الغذائية الهامة والمواد التي تساعد في تفتيح الوجه.

1. الماء لترطيب الوجه

من أبرز الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة، هو الماء ،يحتاج الجلد إلى ترطيب مكثف لتزويد نفسه بالأكسجين، لذلك وضعنا لأنفسنا قاعدة شرب ثمانية أكواب من الماء يوميا .. ولسنا استثناء!

2. العنب لتنعيم

يتم تقشير البشرة مرة في الأسبوع لإزالة الخلايا الميتة وتنظيف البشرة بعمق. لهذا ، يتم استخراج البذور من عنقود العنب. يتم فركها على بشرة الوجه والرقبة بحركات دائرية. تصبح البشرة موحدة ومشرقة على الفور.

3. ماء الورد لتفتيح البشرة

بعد إزالة المكياج تمامًا، انقعي قطنيتين في ماء الورد وربتي بهما على كامل الوجه، مناسب للبشرة الجافة والدهنية على حد سواء ، يشتهر ماء الورد بخصائصه المنقية والمنقية. دفعة مضمونة!

4. شاي للعينين

إذا شربناه حسب الرغبة لترطيب الجسم ، فإن الشاي هو أيضًا حليفنا لإنعاش العين وإحمرار منطقة العين. اترك كيسين من شاي البابونج على الجفون لمدة خمس دقائق للحصول على أفضل تأثير مزيل للاحتقان. يفضل البابونج لخصائصه المضادة للالتهابات.

5. الطماطم للبقع

أهم الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة هو الطماطم حيث تعتمد على استخدام مكونات طبيعية تحتوي على عناصر غذائية مهمة تساعد في تفتيح البشرة وفي نفس الوقت تعالج بعض مشاكل البشرة مثل ندبات الوجه، يوضع معجون الطماطم على الوجه لإزالة الاحمرار وتقليل البقع. تساعدنا هذه الفاكهة أيضًا في التخلص من الجلد الميت وتنقية ملمس الجلد.

6. العسل للمسام

يتم خلط ثلاث ملاعق من العسل مع القليل من عصير الليمون لتنعيم المخالفات الجلدية. لتحسين اختراق القناع ، نأخذ حمام بخار يفتح المسام. وبالتالي فهي أقل وضوحًا ويبدو الجلد أكثر وضوحًا.

7. البقدونس ضد الرؤوس السوداء

في بعض الأحيان يمكن أن يصبح الجلد أغمق في البقع بسبب تركيز الرؤوس السوداء. للقضاء عليها ، مرر عصير البقدونس على المناطق المراد علاجها. بمجرد شطفها ، اضغط عليها بشريحة من الليمون. ثم يتم تنظيف البشرة وإشراقها.